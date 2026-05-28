Pulifondali e Pulispiagge 2026: Suzuki rinnova il suo impegno ambientale

Da anni, Suzuki promuove attivamente la salvaguardia del territorio attraverso progetti di mobilità sostenibile e protezione degli ecosistemi. “Pulifondali” e “Pulispiagge” si conferma uno dei pilastri della strategia green del marchio, un'azione collettiva che unisce istituzioni, associazioni e cittadini.

Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, i tesserati della FIPSAS, tra cui subacquei, apneisti e pescatori, saranno impegnati su tutto il territorio nazionale. La città di Pozzuoli, in provincia di Napoli, fungerà da capofila per l'apertura ufficiale delle attività. Il progetto vanta il prezioso patrocinio e la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, di Sport e Salute e della Rai, che garantirà un’ampia copertura mediatica.

L’edizione 2026 punta a superare i traguardi del 2025, che videro il recupero di oltre 450 quintali di rifiuti come plastiche, reti fantasma e materiali ferrosi, grazie all'impegno di oltre 3.000 volontari. Parallelamente, il progetto “Pulispiagge” vedrà il coinvolgimento attivo di migliaia di studenti, trasformando la giornata in un importante momento di educazione ambientale per le scuole italiane.

L'iniziativa abbraccia capillarmente l'Italia, coinvolgendo 50 comuni tra cui Alghero, Ancona, Arborea, Bari, Borgia, Cagliari, Calatabiano, Caorle, Capodimonte, Castellammare del Golfo, Cellole, Chiaverano, Civitavecchia, Diamante, Duino-Aurisina, Follonica, Forio d’Ischia, Formia, Fossacesia, Francavilla al Mare, Gardone Riviera, Giffoni Valle Piana, Giulianova, Latina, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Bernalda, Minturno, Monfalcone, Muravera, Novara, Olbia, Otranto, Pesaro, Policoro, Porto Cesareo, Porto Torres, Pozzuoli, Quartu Sant’Elena, Rapallo, Rimini, Riva del Garda, San Sostene, Scarlino, Siracusa, Spotorno, Terni, Tortolì e Viareggio.