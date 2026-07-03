Il mercato europeo nei primi cinque mesi ha venduto un po’ di più rispetto allo scorso anno, ma quasi la totalità di questo incremento è stato realizzato dai produttori cinesi. La crescita dei marchi cinesi è notevole e nei primi cinque mesi hanno venduto più di seicentomila automobili. Due fabbriche di assemblaggio. Continuando con questo livello di vendita entro la fi ne dell’anno i cinesi saranno ben oltre un milione di vetture. Il tema centrale da un punto di vista economico e sociale è questo. Si stanno producendo meno automobili in Europa, per la diminuzione del mercato rispetto al 2019 e si stanno cedendo quote notevoli ai cinesi. Tutto previsto al punto che VW annuncia tagli di personale che creeranno inevitabili ripercussioni, fi nora sottovalutate dal decisore politico, ma anche dai vertici delle case produttrici. La criminalizzazione dell’endotermico è la causa principale dell’impoverimento del mercato europeo, ma anche la miopia nel valutare il potenziale delle case cinesi è un fattore chiave nella crisi europea. La soluzione non sta nell’elettrico, la cui crescita prosegue ma è ben sotto i livelli programmati.