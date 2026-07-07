Volvo celebra il futuro elettrico: grande successo per la premiere di EX60 allo Stadio dei Marmi

Una cornice iconica per un debutto all'insegna dell'innovazione. Lo Stadio dei Marmi del Foro Italico a Roma ha ospitato ieri la prestigiosa "premiere" delle nuove Volvo EX60 e EX60 Cross Country, evento clou del tour italiano che sta portando la nuova gamma full electric di Volvo nelle principali città del Paese.

La serata, che ha visto la partecipazione di circa 800 ospiti, è stata un successo di pubblico e critica. Tra le note di Candlelight e coreografie di luci che hanno esaltato la solennità delle statue classiche del Foro, i nuovi modelli hanno dato prova di sé in un contesto memorabile, confermando le aspettative positive del mercato.

Volvo in Italia: una corsa verso l’elettrificazione

Il lancio della EX60 si inserisce in una fase di grande dinamismo per Volvo Car Italia. Con 8.200 vetture consegnate a metà giugno, il brand registra una crescita del 8% rispetto allo scorso anno.

Il vero fiore all’occhiello, tuttavia, è l'impegno verso la mobilità a zero emissioni:

Performance BEV: La quota di auto 100% elettriche (BEV) consegnate è del 15%, il doppio della media di mercato.

Proiezioni: Si punta a chiudere l'anno con una vettura venduta su quattro di tipo full electric.

Mobilità elettrificata: Considerando anche i modelli Plug-in Hybrid (PHEV), la percentuale di auto con ricarica sale al 40%, segnale inequivocabile che i clienti Volvo sono pronti e desiderosi di abbracciare la transizione elettrica.

La partnership con "Sport e Salute"

L’evento è stato anche il palcoscenico per annunciare l'importante collaborazione tra Volvo Car Italia e Sport e Salute, la società pubblica che promuove l'attività fisica e i corretti stili di vita.

L’accordo, sancito dalla stretta di mano tra Michele Crisci (Presidente e Managing Director di Volvo Car Italia) e Diego Nepi Molineris (Amministratore Delegato di Sport e Salute), prevede la fornitura di una flotta di 30 vetture (tra EX30, EX90, XC60 e XC90) destinate a supportare la mobilità sostenibile dell'ente.

Le voci dei protagonisti

Michele Crisci: "Lanciare la EX60 in un luogo intriso di storia e valori come lo Stadio dei Marmi ha un significato speciale. Il benessere della persona è al centro della nostra azione: la tecnologia Volvo non serve solo a muoversi, ma a migliorare la qualità della vita, garantendo sicurezza e salvaguardia dell’ambiente. Valori che condividiamo pienamente con Sport e Salute."

Diego Nepi Molineris: "Come le statue del Foro Italico guardano al futuro, così facciamo noi. Volvo porta eccellenza in termini di protezione e sostenibilità; insieme, dimostriamo che l'innovazione e lo sport sono strumenti fondamentali per migliorare la vita delle persone, nel rispetto del territorio e della storia."

Questa collaborazione conferma ancora una volta l'impegno di Volvo nel creare sinergie con realtà che, come il brand svedese, mettono al centro il benessere, la sostenibilità e la visione lungimirante del futuro.