Nissan supera il traguardo di 1,25 milioni di veicoli elettrificati venduti in Europa

Oggi Nissan vanta la gamma elettrificata più completa della sua storia – che include modelli come Qashqai e-POWER, la nuova Micra, la terza generazione di LEAF, Ariya e X-Trail – progettata per soddisfare un pubblico sempre più ampio ed esigente. L'offerta si amplierà ulteriormente entro la fine dell'anno con una nuova citycar elettrica (segmento A) e, all'inizio del 2027, con il lancio di Juke EV.

"Il cliente è al centro di ogni nostra decisione," ha commentato Clíodhna Lyons, Region Vice President Product & Services Planning di Nissan AMIEO. "Sappiamo che ognuno vive la transizione ecologica a modo suo: per questo investiamo in diverse soluzioni tecnologiche, dal 100% elettrico all'esclusivo sistema e-POWER fino agli ibridi, garantendo la flessibilità necessaria sia per la città sia per i lunghi viaggi."

Questa visione si inserisce in un mercato europeo sempre più orientato alla sostenibilità. Secondo gli ultimi dati ACEA, nel 2025 le auto elettrificate hanno rappresentato il 61,3% delle nuove immatricolazioni nell'UE, con gli ibridi elettrici che hanno conquistato la quota maggioritaria del mercato (34,5%), superando per la prima volta i modelli a benzina.