Nissan Qashqai e-POWER da Record: oltre 1.300 km in Tasmania con un solo pieno

ROMA – Percorrere un'intera isola piena di rilievi, curve e dislivelli senza mai fermarsi dal benzinaio. È l'ultima impresa compiuta dal Nissan Qashqai e-POWER , che ha completato il giro della Tasmania coprendo oltre 1.300 km con un unico pieno da 55 litri .

Si tratta della seconda prova di efficienza estrema in condizioni reali per la tecnologia ibrida firmata Nissan, arrivata pochi mesi dopo la prima traversata da Nord a Sud del Regno Unito (da John O’Groats a Land’s End).

Le due sfide su strada: Regno Unito vs Tasmania

I due test hanno messo a dura prova il crossover Nissan in condizioni ambientali e di tracciato completamente opposte, dimostrando la costanza dei suoi consumi:

Sfida 1: Regno Unito (John O’Groats – Land’s End)

Percorso: 1.347 km tra autostrade, traffico urbano e clima freddo nord-europeo.

Risultato: Consumo medio di soli 3,76 l/100 km e 160 km di autonomia residua a fine viaggio.

Sfida 2: Il giro della Tasmania

Percorso: Oltre 1.300 km tra strade costiere, salite montuose e continui dislivelli.

Risultato: Consumo reale di 4,5 l/100 km senza mai fare rifornimento.

Come funziona la tecnologia Nissan e-POWER?

La particolarità del sistema e-POWER risiede nella sua architettura unica: il motore a benzina non è collegato alle ruote, ma viene utilizzato esclusivamente per generare energia elettrica.

A muovere l'auto è sempre e solo il motore elettrico. Questo garantisce:

Guida 100% elettrica: Risposta immediata alla pressione dell'acceleratore, fluidità e massimo silenzio a bordo.

Zero cavi o prese: La batteria si ricarica da sola tramite il propulsore termico e il recupero di energia in frenata.

Efficienza record: Consumi omologati WLTP di 4,5 l/100 km (pari a circa 22 km/l).

L'evoluzione tecnica: il nuovo modulo 5-in-1

I risultati ottenuti in Tasmania e nel Regno Unito sono il frutto dell'ultima generazione di propulsori e-POWER, che introduce importanti innovazioni:

1. Architettura Modulare 5-in-1: Integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un blocco unico più compatto e leggero.

2. Motore Turbo 1.5 L STARC: Un propulsore termico riprogettato da zero, capace di raggiungere un'efficienza termica del 42%.

Grazie a questa combinazione, Qashqai e-POWER è stato premiato come “Auto Ibrida dell’Anno” ai News UK Motor Awards per il secondo anno consecutivo.

«Sia sui lunghi tratti autostradali del Regno Unito che sui terreni più impegnativi della Tasmania, Qashqai e-POWER continua a garantire il perfetto equilibrio tra efficienza, raffinatezza e prestazioni tipiche di un veicolo elettrico, rispondendo alle reali esigenze di guida dei nostri clienti.»

David Moss, Senior Vice President Ricerca e Sviluppo Nissan AMIEO

In sintesi

Che cos'è Nissan e-POWER?

È una tecnologia ibrida brevettata da Nissan dove il motore elettrico aziona le ruote, mentre il motore a benzina funziona solo da generatore di corrente.

Serve collegare l'auto alla presa di corrente?

No. La batteria si ricarica in marcia grazie al motore a benzina e alla frenata rigenerativa.

Quali sono i consumi reali di Qashqai e-POWER?

I consumi dichiarati WLTP sono di 4,5 l/100 km (22 km/l). Nelle prove su strada su lunga percorrenza i consumi registrati sono stati tra i 3,76 l/100 km e i 4,5 l/100 km.