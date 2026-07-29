I fattori di scelta per l'usato

I n Italia si vendono più vetture usate rispetto a quelle nuove. È stato sempre così ma negli ultimi anni con l’aumento dei prezzi del nuovo, ben oltre il tasso di infl azione annuale, il numero di vetture usate è aumentato notevolmente. Secondo fonti uffi ciali i passaggi di proprietà netti, escludendo le mini-volture, sono stati il doppio del mercato del nuovo. I prezzi per eff etto della domanda sostenuta sono aumentati ma variano molto tra di loro. I fattori che infl uenzano il valore dell’usato sono legati alla reputazione di qualità, durata e affi dabilità del Brand in oggetto.

Oltre lo spartiacque qualitativo, altri fattori molto importanti infl uenzano il prezzo. L’età del veicolo, i chilometri percorsi e le condizioni generali di carrozzeria e degli interni hanno un grande peso nel determinare il prezzo della vettura usata. Le condizioni generali, soprattutto quelle tecniche, non sono facili da determinare ma la effettuazione di tutti i tagliandi e il numero dei proprietari è un indice credibile della bontà del prodotto. In questa fase di evoluzione del mercato, il tipo di alimentazione può avere un’influenza sul prezzo anche se ad oggi il mercato dell’usato è a grande maggioranza costituito da modelli con motori endotermici. Il tema che si pone è per chi acquista una vettura nuova, ovvero acquistare il tipo di vettura e il brand che si preferisce, ma avere un occhio attento al prezzo futuro presumibile dell’usato che si vorrà rivendere tra qualche anno. Il costo di un’automobile parte dal prezzo di acquisto, ma non si esaurisce con questo.

Bisogna considerare i costi di gestione: consumi, tagliandi, riparazioni, assicurazione e così via, e ovviamente sottrarre il prezzo che si realizzerà con la rivendita dell’usato. Il prezzo di acquisto è conosciuto e i costi di gestione si possono calcolare con suffi ciente approssimazione, mentre sul valore dell’usato non vi sono certezze assolute ma si possono desumere partendo dalle analisi qualifi - cate realizzate da vari operatori e analisti del mercato dell’usato. Si possono dedurre i Brand, i modelli e le alimentazioni che mantengono più alto il valore nel tempo. Per fare un esempio e senza scendere nei dettagli, la svalutazione di un’auto dopo cinque anni si calcola che possa variare approssimativamente, dal 50 al 65 per cento a seconda del modello e del brand. Dato questo di grande rilevanza nel momento dell’acquisto di un’auto nuova.