Pirelli e Luna Rossa: tecnologia e velocità verso la 38ª America’s Cup
MILANO – La velocità, la ricerca dell'argine perfetto contro l'attrito e l'ossessione per le prestazioni. Il legame tra Pirelli e Luna Rossa si rinforza e fa un salto di qualità decisivo in vista della 38ª America’s Cup. Il marchio italiano non solo confermerà la propria presenza sulla randa, ma conquisterà uno spazio da protagonista anche sui foil e sul timone dei monoscafi AC40 e AC75.
Ma oltre alla visibilità del brand, c'è un'integrazione tecnologica senza precedenti: le "ali" che permettono alla barca italiana di volare sul filo dell'acqua parleranno direttamente la lingua dei laboratori Pirelli.
Dalla strada al mare: il travaso di competenze
Pirelli partecipa all'avventura come Official Sponsor e Technical Partner, mettendo a disposizione del team di sviluppo di Luna Rossa il proprio bagaglio scientifico sui materiali innovativi. Un vero e proprio trasferimento di competenze dal mondo dei pneumatici high-performance alla nautica d'élite.
I foil e il timone rappresentano il cuore pulsante dell'AC75: appendici idrodinamiche cruciali che generano la portanza necessaria a sollevare lo scafo sopra la superficie marina, consentendo di toccare velocità vertiginose. Pirelli ha lavorato a stretto contatto con gli ingegneri del team per ottimizzare la risposta idrodinamica nelle fasi più delicate della navigazione.
Per raggiungere questo risultato, l'azienda milanese ha attinto alla propria ricerca avanzata sui materiali — la stessa che ha partorito innovazioni automotive come il PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) per l'abbattimento delle vibrazioni e del rumore di rotolamento nei pneumatici.
Il debutto della nuova livrea
Il debutto ufficiale delle nuove appendici brandizzate avverrà a stretto giro sul campo di gara. Già a partire da settembre, il marchio Pirelli farà la sua comparsa sui foil dell’AC40, il monoscafo da 40 piedi impiegato per le sessioni d'allenamento e per le regate preliminari.
Successivamente, da novembre, la livrea completa farà il suo esordio ufficiale sull’AC75, il bolide da 75 piedi chiamato a difendere i colori italiani nella sfida finale per la conquista della 38ª America’s Cup. Una sinergia tutta italiana che punta all'eccellenza per far volare Luna Rossa verso il trofeo più antico del mondo.
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