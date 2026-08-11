Pirelli e Luna Rossa: tecnologia e velocità verso la 38ª America’s Cup

MILANO – La velocità, la ricerca dell'argine perfetto contro l'attrito e l'ossessione per le prestazioni. Il legame tra Pirelli e Luna Rossa si rinforza e fa un salto di qualità decisivo in vista della 38ª America’s Cup. Il marchio italiano non solo confermerà la propria presenza sulla randa, ma conquisterà uno spazio da protagonista anche sui foil e sul timone dei monoscafi AC40 e AC75.