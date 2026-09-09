Il mercato è ancora cinese

Siamo a due terzi dell’anno e per quanto riguarda il mercato dell’auto si stanno vendendo più automobili rispetto allo scorso anno, circa 100.000 in otto mesi con un forte contributo del noleggio e delle auto immatricolazioni che sono nell’ordine dell’11%. Si vende sempre molto l’ibrido ed ora anche il plugin, apprezzato dalle case automobilistiche perché si riduce molto il livello di emissioni di CO2. L’elettrico stenta, ed esaurita la spinta degli incentivi è ritornato sui valori abituali che sono nettamente inferiori rispetto alla media degli altri paesi europei. Da noi il calo delle emissioni di CO2 delle nuove immatricolazioni è molto relativo.

Alla fine del 2021 il livello era 119 grammi per chilometro, ora dopo circa cinque anni siamo scesi ma di poco a 107,3 grammi per chilometro. Insomma, la transizione ecologica per il momento non funziona, i motivi sono arcinoti ma non si è impostata una strategia e un programma per entrare in questa nuova realtà.

Nel mercato vincono sempre le vetture piccole sotto i quattro metri o leggermente sopra i quattro metri. Tra i costruttori occidentali la Fiat cresce con la Panda che veleggia sempre ad alti livelli, consentendo con gli altri modelli Fiat di registrare un forte incremento di vendite rispetto allo scorso anno, il 30% circa. Gli altri vincitori nel mercato sono i cinesi. Fino a poco tempo fa le buone notizie per i cinesi venivano soprattutto dalla MG della SAIC Motor, uno dei maggiori costruttori cinesi. Ora stanno decollando con tassi di crescita impressionanti anche BYD e la Cherry Auromobile con i brand Omoda e Jaecoo. Altri costruttori cinesi sono entrati nel mercato italiano, come la Geely, un colosso globale che sta lanciando anche il brand premium Zeekr, ma la lista crescerà ulteriormente nei prossimi mesi ed anni. Ora i brand occidentali ed in particolare i tedeschi stanno elaborando strategie di riallineamento costi ed eliminazione delle linee di prodotto e di business non produttive. Si sta intervenendo in grave ritardo con grandi sacrifici, in prospettiva, per gli addetti. Si considera la chiusura di fabbriche di assemblaggio, come si paventava da tempo. Si parla di riconversione industriale, tutta da definire, di queste fabbriche per salvare il salvabile. Nel frattempo, il consumatore medio è sempre in attesa di una offerta interessante ed articolata di prodotti economicamente abbordabili ma di qualità e durata.