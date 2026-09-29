SUV plug-in 2026: quanto consumano davvero quando la batteria è scarica

Un'ottantina di chilometri di autonomia elettrica omologata bastano, con una ricarica ogni notte, per gli spostamenti quotidiani in città, e coprono appena una piccola parte di un viaggio di trecento chilometri verso il mare o la montagna nel fine settimana. Oltre quella soglia il SUV plug-in viaggia come un'ibrida tradizionale, con il motore a benzina che si fa carico della maggior parte del lavoro, e il consumo segue una cifra diversa da quella letta in concessionaria. Capire quale sia, e quanto pesi sul costo reale dell'auto, è il dubbio più frequente di chi valuta questo tipo di vettura.

Consumo ponderato e consumo a carica minima: i due valori WLTP

Il ciclo di omologazione europeo WLTP impone ai costruttori di plug-in di dichiarare due valori di consumo. Il primo, il consumo combinato ponderato, parte con la batteria carica e distribuisce su un percorso di riferimento i chilometri percorsi in elettrico e quelli percorsi con il motore termico: è il numero basso che compare nelle pubblicità e nei listini. Il secondo misura l'auto con la batteria di trazione al livello più basso previsto dalla prova, e descrive quindi soltanto la parte termica del sistema.

Un esempio concreto arriva da Geely Italia, che per la sua Starray EM-i dichiara 2,4 litri ogni cento chilometri nel ciclo combinato ponderato e 6,2 litri a carica minima, e ha messo a confronto in una guida dedicata i consumi dei SUV plug-in nelle due condizioni, insieme alle principali voci di manutenzione. Le due cifre descrivono usi opposti: la prima un'auto ricaricata con regolarità e usata per spostamenti corti, la seconda un'auto che alla spina non viene mai collegata.

Città e viaggi lunghi: come cambia il consumo reale

Tra il lunedì e il venerdì l'uso tipico di un SUV plug-in in città coincide con quello per cui la tecnologia è stata pensata: tragitti brevi, ricarica notturna in garage, motore termico acceso di rado e carburante che resta nel serbatoio per settimane. In queste condizioni il consumo reale si avvicina al valore combinato e può restare a lungo vicino allo zero.

Il sabato mattina la stessa auto lascia il garage con la batteria piena per un viaggio in buona parte autostradale. A velocità costante l'energia accumulata si consuma più in fretta che nel ciclo di laboratorio, perché la resistenza dell'aria cresce con il quadrato della velocità e le frenate che restituiscono energia alla batteria sono rare. Dopo qualche decina di chilometri il sistema passa al motore termico e, se lungo il percorso non c'è il tempo per una ricarica, il riferimento corretto diventa il consumo a carica minima, al quale si sommano le variabili che la prova di omologazione non riproduce: famiglia a bordo, bagagliaio pieno, velocità sostenute, temperatura esterna.

Sull'intero viaggio la quota coperta in elettrico pesa poco, e la media si avvicina molto più al secondo valore dichiarato che al primo. A distanza di pochi giorni la stessa auto registra così medie molto lontane tra loro, ed è questa distanza a spiegare perché i giudizi sui plug-in siano così divisi.

Perché il consumo a batteria scarica dipende dal sistema ibrido

Conta soprattutto l'origine del sistema. Molti modelli derivano da piattaforme nate per il solo motore termico, alle quali sono stati aggiunti un'unità elettrica e una batteria: quando l'energia accumulata si esaurisce, resta solo il motore a benzina, costretto a trascinare anche il peso dei componenti elettrici. L'alternativa è l'ibrido dedicato, in cui motore termico, motori elettrici e trasmissione vengono sviluppati insieme fin dall'inizio.

È l'impostazione del sistema EM-i Super Hybrid di Geely, che abbina un 1.5 a benzina progettato per l'uso ibrido a una trasmissione elettrica dedicata, la E-DHT, con generatore e motore di trazione integrati. In architetture di questo tipo il motore elettrico continua a muovere l'auto per buona parte del tempo anche a batteria scarica, mentre il termico lavora soprattutto da generatore e si collega alle ruote quando conviene, di solito alle andature costanti dei tratti extraurbani. La frenata rigenerativa, intanto, continua a recuperare energia. Per questo il valore a carica minima rivela più di ogni altro le scelte di progetto.

Plug-in senza ricarica a casa, manutenzione e garanzia della batteria

Il caso più delicato riguarda chi non dispone di un punto di ricarica abituale, a casa o al lavoro. Per loro lo scenario del sabato diventa la regola di tutti i giorni. Alcuni modelli recenti accettano la ricarica in corrente continua, utile per recuperare energia durante una sosta breve; la convenienza, comunque, si decide sulla frequenza con cui la spina viene usata.

Sul fronte della manutenzione, un plug-in somma gli interventi tipici del motore termico ai controlli sui componenti ad alta tensione, con tagliandi in genere annuali, mentre la frenata rigenerativa allunga la vita di pastiglie e dischi. La voce che pesa di più sulla serenità di possesso è però la batteria di trazione, che ha una copertura propria, separata da quella dell'auto: sulla Starray EM-i Geely la fissa a sei anni, mentre la vettura è garantita sei anni o 150.000 chilometri. È un dato che incide sui costi degli anni successivi e sul valore alla rivendita.

Nuove regole di omologazione dal 2027: cosa cambia nei consumi dichiarati

Dal 2025 la norma Euro 6e-bis ha già alzato i consumi ufficiali dei plug-in, e il passo successivo, la Euro 6e-bis-FCM, è previsto per le nuove omologazioni dal gennaio 2027, anche se i costruttori europei hanno chiesto di fermarsi al livello attuale.

Qualunque sia l'esito, la distanza tra consumo dichiarato e consumo reale tenderà a ridursi. Per chi sceglierà un SUV plug-in nei prossimi anni, il consumo a carica minima e la garanzia sulla batteria sono destinati a pesare nella scelta più del valore che compare in pubblicità.