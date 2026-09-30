Cosa deve fare (e no) chi vende

Il consumatore italiano quando si accinge ad acquistare una nuova auto sa esattamente come muoversi e che tipo di relazione cerca nella concessionaria e nel venditore. Le ricerche che conduciamo ci dicono che il processo informativo parte dal sito della Casa costruttrice, dove il consumatore raccoglie le prime informazioni. Il parere degli amici, le riviste e i siti sono una altrettanto importante fonte di informazione e conferma delle prime impressioni raccolte. Poi si entra nel vivo della ricerca e si visitano più concessionari per confrontare e capire in maniera più estesa cosa offre il mercato in termini di prodotto e di condizioni economiche. Nella concessionaria e nel venditore il cliente cerca essenzialmente: fiducia, trasparenza e consulenza sul modello migliore per le proprie esigenze.

Fiducia in termini pratici significa che il venditore deve con professionalità e attenzione concentrarsi per profilare il cliente e le sue esigenze. Non deve affrettarsi e parlare subito delle condizioni economiche ma con attenzione e senza esagerare nel porre domande, deve farsi un’idea di quale possa essere il prodotto più adatto al cliente. Generalmente il consumatore si è già fatto un’idea del tipo di prodotto da comperare, ma non ha le competenze e le conoscenze del venditore professionista che deve accompagnare il cliente in un percorso virtuoso di scelta di cui non si deve pentire ed anzi da riportare come processo ottimale ad amici e conoscenti. Il cliente è certamente interessato alla tecnologia, ma a quella semplice da utilizzare e soprattutto a quella che aumenta il livello di durata, qualità e affidabilità del prodotto. I costi di acquisto e di gestione sono così elevati che la credibilità dei dati di consumo e delle condizioni di garanzia rappresentano per il cliente uno snodo chiave. La qualità del prodotto e la sua popolarità e accettazione generale nel mercato sono considerate dal cliente condizioni base per il mantenimento del prezzo della vettura usata. Su questi dati il venditore deve dimostrare la massima trasparenza e professionalità e fornire dati possibilmente oggettivi e riscontrabili. Molti rispondenti alle nostre ricerche dichiarano che senza trasparenza nel rapporto con la concessionaria non acquistano. I desiderata dei clienti sono chiari, sta al mondo dell’auto dare le risposte adeguate.