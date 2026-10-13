Gruppo BIG entra nella rete MAN Truck & Bus per la gamma dei VAN

Il Gruppo BIG, riconosciuto hub di mobilità avanzata ed ecosistema integrato di servizi, compie un passo strategico importante entrando nella rete commerciale del marchio MAN Truck & Bus per la gamma VAN . Questa collaborazione rafforza l'offerta dedicata al settore B2B, fornendo ai professionisti della logistica, del trasporto e del delivery soluzioni su misura per affrontare le sfide della mobilità commerciale moderna.

L'hub aziendale di Anagni diventa un polo d'eccellenza per i veicoli commerciali leggeri. Presso la struttura, le aziende possono accedere a una gamma all'avanguardia che include il pluripremiato MAN TGE, affiancato da consulenze dedicate per soluzioni finanziarie e di leasing, oltre a un servizio di allestimento personalizzato per ogni tipo di operatività.

L'ecosistema di servizi si completa con un'assistenza post-vendita capillare, sviluppata in partnership con officine autorizzate locali per ridurre al minimo i tempi di fermo veicolo. Inoltre, la gestione e il monitoraggio delle flotte sono supportati direttamente da ORBITALIS, la piattaforma gestionale integrata sviluppata in-house dal gruppo.

L'intesa è stata celebrata con un evento inaugurale ad Anagni, seguito da una giornata di Porte Aperte dedicata a clienti, famiglie e operatori del settore. Come sottolineato da Marco Cicini, Presidente del Gruppo BIG, e da Marc Martinez, CEO di MAN Truck & Bus Italia, l'accordo unisce la qualità costruttiva dei veicoli MAN alla competenza territoriale di BIG, ponendo al centro la qualità del servizio per le imprese locali.