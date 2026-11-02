Mazda oltre la Curva: il racconto a voce su Radio Sportiva
Una serie radiofonica in otto puntate per narrare storia, cultura e persone dietro il marchio di Hiroshima: solo parole, senza immagini, alle ore 21
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Comincia stasera un viaggio nuovo. Anzi diverso. Un brand di automobili raccontato solo con la voce, diffusa sulle frequenze, pardon, nell’universo digitale che ormai completa la diffusione nell’etere radiofonico. Nella fattispecie, quello di Radio Sportiva. Qualcosa a metà strada tra il podcast, una miniserie e uno storytelling. Nessuna immagine, nessuna foto, zero video: solo parole per un racconto, appunto diverso. A due voci. Una sfida importante, perché parlare di automobili senza farle vedere, nell’era dei social, è un po’ come tornare indietro nel tempo, con la televisione in bianco e nero. Si apprezzano meglio i colori, i dettagli, le storie.
Il brand è Mazda, il costruttore di Hiroshima che solo per dove è stata fondata e continua ad operare, fa storia a prescindere. Ma ognuno ha la sua, di storia, diversa e originale. Quella di Mazda è solo un romanzo a parte.
La serie è intitolata “Mazda oltre la Curva”, perché le curve sanno di viaggio, di guida. E il piacere di guida è uno dei pilastri della costruzione ideale e pratica della Casa di Hiroshima. Senza dimenticare che “oltre la curva” significa soprattutto andare a scoprire ciò che normalmente non si vede: storie, persone, artigianalità, cultura giapponese, tecnologia. Insomma, si vuole raccontare cosa c’è davvero dietro un'automobile che non siano i soliti cavalli, motori, batterie, design. Piuttosto, si provano a comprendere e conoscere le idee, la filosofia e le persone capaci di realizzare tutto questo.
Un viaggio dentro un altro viaggio che verrà raccontato in 8 puntate, due volte la settimana il lunedì - quindi da oggi - alle 21 e il venerdì allo stesso orario appunto su Radio Sportiva.
Dalla fondazione del1920 al lancio dell’ultima elettrica, la Mazda CX-6e, passando per la tragedia dell’atomica che tanto ruolo ha avuto nel percorso di Mazda, ai primi modelli e all’icona MX-5.
Le voci sono quelle di Serena Cappelletti e Pasquale Di Santillo. E adesso, per sapere cosa c’è dietro “oltre la curva” non resta che sintonizzarsi su Radio Sportiva. E cominciare un viaggio nuovo. Buon ascolto.
Il brand è Mazda, il costruttore di Hiroshima che solo per dove è stata fondata e continua ad operare, fa storia a prescindere. Ma ognuno ha la sua, di storia, diversa e originale. Quella di Mazda è solo un romanzo a parte.
La serie è intitolata “Mazda oltre la Curva”, perché le curve sanno di viaggio, di guida. E il piacere di guida è uno dei pilastri della costruzione ideale e pratica della Casa di Hiroshima. Senza dimenticare che “oltre la curva” significa soprattutto andare a scoprire ciò che normalmente non si vede: storie, persone, artigianalità, cultura giapponese, tecnologia. Insomma, si vuole raccontare cosa c’è davvero dietro un'automobile che non siano i soliti cavalli, motori, batterie, design. Piuttosto, si provano a comprendere e conoscere le idee, la filosofia e le persone capaci di realizzare tutto questo.
Un viaggio dentro un altro viaggio che verrà raccontato in 8 puntate, due volte la settimana il lunedì - quindi da oggi - alle 21 e il venerdì allo stesso orario appunto su Radio Sportiva.
Dalla fondazione del1920 al lancio dell’ultima elettrica, la Mazda CX-6e, passando per la tragedia dell’atomica che tanto ruolo ha avuto nel percorso di Mazda, ai primi modelli e all’icona MX-5.
Le voci sono quelle di Serena Cappelletti e Pasquale Di Santillo. E adesso, per sapere cosa c’è dietro “oltre la curva” non resta che sintonizzarsi su Radio Sportiva. E cominciare un viaggio nuovo. Buon ascolto.
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