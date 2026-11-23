Continua il viaggio nuovo di “Mazda oltre la curva”. Il format radiofonico in onda il lunedì e il venerdì alle 21 su Radio Sportiva è ormai arrivato all’ultima… curva. Il podcast a due voci che è anche una maniera diversa per parlare di automobili senza farle vedere, per costruire uno storytelling, un racconto verticale e profondo di un brand come Mazda, nativo di Hiroshima in Giappone, è infatti arrivato alla settima puntata, in programma appunto stasera.

E allora abbiamo pensato di venire in soccorso di chi, per qualsiasi motivo si fosse perso le altre 6 - o magari solo qualcuna di quelle già andate in onda - per fare un pò una sorta di riassunto di quello che “Mazda oltre la Curva” ha già raccontato. Perché il format è andato a scoprire quello che normalmente non si vede o nemmeno si sa. Nella fattispecie storie di persone, artigianalità, cultura giapponese, ovviamente anche di tecnologia per capire cosa c’è davvero dietro un'automobile che non siano i soliti cavalli, motori, batterie, design per comprendere meglio idee e filosofia delle persone capaci di realizzare tutto questo.

Nella prima puntata “Mazda Oltre la curva” ha raccontato l’avviamento, la splendida storia che c’è alle fondamenta di un marchio globale eppure così profondamente made in Japan, il legame con il dramma dell’atomica con l’azienda salvata dalla collina frapposta tra il punto dell’esplosione e la collocazione della fabbrica, Mazda che diventa il punto di riferimento dei sopravvissuti. E da lì l’inizio del vero percorso di costruttori di automobili.

Nella seconda il racconto è andato ad approfondire i concetti di Joy of Driving e Jinba Ittai alla base della nascita di un modello iconico come Mazda MX-5.

Non senza però entrare prima - nella terza puntata - nel merito del concetto base della filosofia costruttiva di Mazda, ovvero il piacere di guida che diventa la linea retta intorno alla quale gli ingegneri di Hiroshima hanno poi realizzato tutta la gamma.

Nella quarta puntata le voci di Serena Cappelletti e Pasquale Di Santillo ideatori e conduttori del format si sono concentrate sull’artigianalità tutta giapponese dei maestri Takumi e sulla filosofia del Kodo Design altri due pilastri dei modelli della casa di Hiroshima, senza dimenticare l’hi-tech annesso.

Mazda MX-5, la spider più venduta al mondo diventa così l’oggetto del racconto della quinta puntata che porta fino all’ultima versione del 2027, comprensivo delle tecnologie di ultima generazione che hanno arricchita per garantire sempre il minor piacere di guida possibile. Venerdì invece il focus si è spostato sull’ultima elettrica di Mazda la CX-6e che ha reinterpretato nella versione a zero emissioni tutti i capisaldi della filosofia di Hiroshima, dal Kodo Design al Jinba Ittai.