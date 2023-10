Tutto il meglio dell'usato di qualità

Volkswagen Usato Certificato è il programma Usato della Rete Volkswagen dedicato ai veicoli Volkswagen usati. Tutte le vetture sono sottoposte a 110 scrupolosi controlli per assicurare una verifica accurata di ogni singolo componente. Grazie a Volkswagen Usato Certificato, dunque, ogni automobilista può sentirsi al sicuro. Se si cerca la tranquillità di acquistare un’auto usata di qualità, Usato Certificato Volkswagen ha davvero tanto da proporre e da offrire: grazie ad una copertura capillare sull’intero territorio nazionale , ogni cliente può trovare un concessionario della rete a propria disposizione, per conoscere nei dettagli questo esclusivo programma di certificazione, nel quale è racchiusa tutta l’affidabilità della tradizione targata Volkswagen. Se poi si cerca un’auto in pronta consegna, nelle sedi di Autocentri Balduina è possibile trovare tantissime vetture Volkswagen usate, certificate e garantite da 110 controlli. Ecco dunque a disposizione del cliente un’ampia gamma di auto Volkswagen ibride, elettriche, benzina , tutte come nuove.

Ecco gli Open Days

Sullo sfondo, un’iniziativa destinata a riscuotere grande successo: il 21 e 22 ottobre da non perdere gli Open Days di Volkswagen Usato Certificato. “Non ti basterà tutto il weekend per capire che è usata” è l’accattivante slogan con il quale viene presentata questa importante iniziativa di Usato Certificato e Progetto Valore Volkswagen (la formula d’acquisto più semplice e conveniente per scegliere una vettura usata). Presso le sedi di Autocentri Balduina di via Appia Nuova 803 e via del Foro Italico 439 a Roma e in Strada Cassia Nord Km 84.500 a Viterbo, sarà dunque possibile visionare le vetture che fanno parte del progetto, usufruendo di tante offerte imperdibili, come il tasso agevolato, i 110 rigorosi controlli di qualità, la supervalutazione fino a 2000 euro e il ritiro della propria auto usata. In più, ecco anche la garanzia fino a 36 mesi con incendio e furto incluso, il servizio mobilità H24, il checkup incluso e la vettura sostitutiva. In occasione dell’evento, presso tutte le sedi di Autocentri Balduina, vi sarà un ricco catering a disposizione di tutti i partecipanti.

Le parole del responsabile

“Volkswagen Usato Certificato è il nuovo marchio dedicato ai veicoli usati garantiti dal Gruppo Volkswagen – sottolinea Vincenzo Palmieri, Responsabile VW Usato Certificato di Autocentri Balduina – e, grazie a questa iniziativa, è possibile trovare la vettura perfetta, con il miglior prezzo e le migliori condizioni possibili, ideale per i propri gusti e per il proprio budget. La nostra gamma di veicoli include modelli da 0 a 8 anni di vita e da 0 a 150.000 km”.

Autocentri Balduina, una garanzia

“Affidarsi poi ad Autocentri Balduina, significa affidarsi a chi, da 60 anni, è un punto di riferimento per l’acquisto di auto a Roma e dintorni – aggiunge Vincenzo Palmieri – aspettiamo dunque tutti i clienti per trovare la soluzione migliore per ognuno di loro”. Il Responsabile aggiunge che “questo è il periodo dell’anno migliore per acquistare una vettura usata. In particolare, quelle che fanno parte di Volkswagen e del suo Usato Certificato, in quanto rappresenta un usato davvero di alto livello”. Poi, uno sguardo a come, questo ambizioso progetto, si è evoluto nel tempo: “Seguo questo progetto dal 2015 – sottolinea Palmieri – e, nel settore dell’usato, siamo senza dubbio tra i primi in Italia, sia a livello di qualità che di certificazione. In più, Autocentri Balduina è una realtà sul mercato da tantissimo tempo e questo rappresenta una garanzia assoluta per il cliente”.