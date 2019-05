Skoda Superb, il restyling guarda all'ibrido

E anche Skoda è destinata a introdurre l'ibrido plug-in. Per la prima volta, l'alimentazione alternativa sarà applicata alla Superb, lanciata quattro anni fa e già in fase di rinnovamento.

Un cambiamento non da poco, che Skoda svelerà al campionato del mondo di hockey di Bratislava, un evento sponsorizzato proprio dalla Casa di Mlada Boleslav.

Avrà le caratteristiche del sistema recentemente evoluto su Passat GTE restyling, con molta probabilità. Quindi, motore termico 1.4 litri turbocompresso da 156 cavalli e abbinamento all’unità elettrica da 115 cavalli, per una potenza di sistema pari a 210 cavalli. L’impiego di un pacco batterie da 13 kWh potrebbe portare un’autonomia di marcia in elettrico superiore ai 50 km.

Certezze sull’evoluzione dello stile arrivano, invece, dal bozzetto col quale Skoda annuncia Superb 2019. Apparentemente invariato il frontale, in realtà si sviluppa nell’ampiezza della calandra, adesso contigua ai gruppi ottici e con una cornice dal maggiore effetto tridimensionale. Fari che introdurranno la specifica Matrix led, in un aggiornamento che interesserà anche i fendinebbia, assottigliati e con una differente finitura a tracciare l’ampiezza del paraurti.

In coda, berlina e station wagon adotteranno il nuovo stile per il lettering del modello: lanciato con Skoda Scala, prevede il nome del modello applicato in bella mostra al posto del tradizionale logo del marchio.

Altre novità si registreranno al capitolo infotainment e connettività, tra diverse opzioni di display e la disponibilità dell’interfaccia Android Auto e Apple CarPlay con collegamento wireless allo smartphone.

Sul fronte dei sistemi di assistenza alla guida, Skoda Superb restyling è attesa all’introduzione del cruise control adattivo con logiche di funzionamento predittive, basato su informazioni rilevate dal navigatore.

La presentazione è attesa tra il 10 e il 26 maggio prossimi, date del mondiale di hockey a Bratislava.