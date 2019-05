Toyota è il marchio con più valore secondo Forbes

Nel mondo delle automobili è Toyota a dominare la classifica dei Marchi dal valore più alto. A sanzionarlo è Forbes , nella sua consueta classifica economica. Nono posto assoluto, unico brand di genere presente nella top ten che è invasa dal mondo dell'hi-tech. Apple, Google e Microsoft riempiono il podio, seguite da Amazon quarto e Facebook al quinto posto. Il valore di Toyota si assesta sui 44,6 miliardi di dollari.

In una Top 100 che aumenta di valore (circa 8%) le automobili soffrono, a parte il colosso nipponico. Mercedes è scesa al 17° posto (dal 13°) con un valore di 33,2 miliardi di dollari (-3%), BMW è 21° (dal 20°) valutata 29,8 miliardi (-5%). Honda invece è cresciuta (1%), ma altri hanno fatto meglio quindi è scesa in classifica dal 24° al 28° posto. Anche Audi (-4%) ha scalato dal 37° al 41°.

Il settore, in attesa della transizione green, è davvero in stand by. Calo per Ford (48° posto, in calo di sei piazze), Porsche (dal 58° al 62°), Chevrolet (dal 56° al 63°), Lexus (dal 69° al 72°), Nissan (dal 70° all’81°) e Hyundai più di tutte: un -8% l’ha sbattuta al 75° ai confini della top 100, ovvero il 94° posto. Forbes non ha inserito nessun Marchio italiano, nemmeno Ferrari, nonostante il Cavallino Rampante sia in moltissime classifiche, anche se più votate al prestigio e all’influenza.