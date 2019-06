Militem Hero, Jeep Renegade molto speciale al Parco Valentino

MILITEM è American Tech-Italian Made: un brand automobilistico italiano luxury premium, che oggi sviluppa il proprio design su prodotti dei marchi americani Jeep e RAM, compiendo anche interventi di ingegnerizzazione delle parti meccaniche atte a esaltare le performance e la massima sicurezza nella guida. Gli interventi MILITEM possono prevedere anche elaborazioni high performance dei motori. Con MILITEM il cliente è realmente il protagonista centrale nella scelta del suo modello, dato che il brand offre una gamma completa con diversi allestimenti e molteplici possibilità di colori e finiture, utilizzando materiali pregiati, con il gusto e l’artigianalità tipici della manifattura d’eccellenza italiana.

I celebri Carrozzieri italiani che a partire dagli anni ’50 sono stati “i maestri dello stile”, hanno saputo imporsi con la loro creatività, l’attenzione verso il nuovo con scelte all’avanguardia e tanta maestria nel tradurre con rapidità nel metallo le loro idee, inventando le tecnologie più appropriate e scegliendo materiali innovativi.

MILITEM vuole essere un doveroso tributo a 360°, al coraggio imprenditoriale, alla fantasia del nostro design e all’abilità di ogni artigiano “delle carrozzerie e delle tappezzerie”: uomini che hanno saputo esprimere i valori umani, estetici e tecnologici, capaci di far capire la cultura, la genialità e la laboriosità italiana nel mondo.

Il nuovo MILITEM HERO si presenta esternamente nelle vesti di “muscle car”, più alto da terra e con importanti interventi estetici che riguardano tutto il frontale e i passaruota, per dare la sensazione di un’auto più grande, più grintosa e di forte impatto visivo. In quest’ottica, sotto “il vestito” sono state necessarie importanti modifiche alle sospensioni. Una volta aperte le portiere, ecco apparire interni estremamente raffinati e confortevoli, degni di una supercar. L’altra faccia di HERO: possente ma superbamente elegante…

UN NUOVO INIZIO. Tutto è iniziato da un desiderio. Produrre un MILITEM più versatile che mai. Un SUV compatto che sapesse mostrare le sue inclinazioni per i lunghi viaggi e le gite fuoriporta estive o invernali da vacanze nei week-end, ma soprattutto perfettamente adatto a un uso quotidiano in ambito urbano. Sulla base meccanica di un’auto che è leader di mercato nel segmento C e che vanta dimensioni ragionevoli, perfette per affrontare come si deve il caos da traffico e la ricerca di un parcheggio. Chi vuole un veicolo più lungo e largo, ha già a disposizione tutti gli altri MILITEM.

Lo staff ingegneristico e i designer MILITEM si sono subito resi conto che per sviluppare in maniera originale questo modello era necessario un approccio radicale. Il risultato? Un SUV affascinante e funzionale, frutto della passione e della ricerca tecnica e stilistica mirate ad ottenere un prodotto allo stato dell’arte, con l’adozione di componenti tecnologici di altissimo livello e materiali pregiati d’eccellenza.

Un veicolo degno di essere chiamato MILITEM HERO. L’esclusivo SUV alla portata di tutti, a dimostrazione che il connubio American tech - Italian made, funziona alla grande!

LE MISURE IN CITTA’ contano. Tra i vantaggi di MILITEM HERO vi sono le dimensioni. Rispetto agli altri modelli della gamma, è il MILITEM con le dimensioni più contenute, 4,23 metri, quindi il più pratico e maneggevole nel traffico per chi vuole comunque una vettura più glamour ed esclusiva. Con pneumatici più larghi, che permettono una migliore trazione, una maggior stabilità e una frenata fulminea, per dare più sicurezza a guidatore e passeggeri.

ESTERNI: UN’ICONA NELLO STILE E DESIGN. Immediatamente alla prima rapida occhiata, si vede subito che HERO è un MILITEM. La calandra anteriore riprende il family feeling di tutta la gamma. Inoltre l’attenzione ricade subito sulle gomme da 20”, che contraddistinguono tutti i MILITEM, abbinati ai parafanghi allargati. Dal punto di vista estetico, la maggiore altezza da terra contribuisce a dare all’HERO un aspetto più dominante, mentre le feritoie presenti sul cofano anteriore danno maggiore sportività.

I “SEGNI PARTICOLARI” DI HERO. La prima cosa che attira l’attenzione, sono i cerchi dal design a stella che contraddistingue ogni auto MILITEM. Si sposano alla perfezione con pneumatici tassellati ribassati, adatti ad ogni evenienza anche se l’uso è prettamente cittadino, e i parafanghi maggiorati, che possono essere in tinta carrozzeria o in carbonio.

Proprio i parafanghi conferiscono un aspetto inconfondibile di riconoscimento alla vista laterale. Con le ruote, i trattamenti di verniciatura speciali e i loghi che impreziosiscono la carrozzeria, contribuiscono a dare forma a un SUV dal look distintivo. In sintesi, robustezza e raffinatezza stilistica insieme. E una grande capacità di attirare gli sguardi…. La parte posteriore della vettura, denota ugualmente carattere, con il paraurti più alto e il diffusore subito in primo piano.

I cerchi in lega da 20” “Black Edition“ MILITEM a cinque raggi a stella, richiamano il logo MILITEM. Il design è allo stesso tempo aggressivo ed elegante, e la borchia coprimozzo centrale è decorata anch’essa con la stella a cinque punte.

L’assetto è stato completamente rivisto, incrementandolo di 1,5”. Infatti MILITEM HERO è dotato di una innovativa sospensione MILITEM Lift kit 1,5” Extreme Performance Shocks che varia l’assetto per migliorare le prestazioni e soprattutto la sicurezza nella di guida di tutti i giorni.

BENVENUTI A BORDO. MILITEM HERO è tanto vigoroso fuori, quanto sontuoso dentro. Interni così ricchi e di qualità non si sono mai visti su una vettura di questa categoria. Materiali pregiati, per un abitacolo d’eccellenza, realizzato con cura artigianale e certosina dai mastri sellai di MILITEM, che preparano le innumerevoli combinazioni di pelli pregiate abbinabili a cuciture e ricami tono su tono o a contrasto, secondo le preferenze personali. Inoltre è possibile abbinare pelle e Alcantara©, per avere una maggiore sportività e un abitacolo chic all’insegna dell’alta sartorialità italiana.

Altro dettaglio importante, è la completa assenza di plastiche a vista, inclusa la plancia, dal momento che tutto è in pelle, per dare quell’eleganza che contraddistingue il marchio MILITEM.

Inoltre è possibile avere come terza alternativa, anche interni in pelle Nappa.

L’ABITACOLO. I sedili in pelle sono ergonomici, progettati per vestire gli occupanti come un abito su misura. Al volante, scoprirete come la plancia sia ben organizzata, accessibile e pratica. Comandi semplici da azionare, incluso di serie il sistema di infotainment Uconnect di quarta generazione, con display touch a colori da 8,4” ad alta definizione. Con un semplice tocco o un comando vocale, è possibile connettersi rimanendo concentrati alla guida. La connessione allo smartphone consente anche l’integrazione con i sistemi Apple Car Play e Android Auto. Di alta qualità le finiture black piano di alcuni particolari della consolle.

VIAGGIA IN COMPLETA SICUREZZA. La sicurezza è la migliore compagna di viaggio. Sono disponibili otre sessanta sistemi tecnologici per monitorare il veicolo, che forniscono segnali visivi e acustici facilmente interpretabili, tra i quali il Lane Departure Warning Plus, l’Intelligent Speed Assist e il Traffic Sign Recognition di serie su tutti gli allestimenti. Quest’ultimo sistema avvisa sempre quando ci sono divieti di sorpasso, limiti di velocità, o altra tipologia di restrizione direttamente sul desplay. Con l’integrazione del sistema Inteligent Speed Assist è possibile regolare la velocità, tramite i comandi al volante.

MOTORE E TRASMISSIONE. MILITEM HERO è disponibile con motori a benzina 1.3 Turbo da 180/200 CV per 270 Nm di coppia e

2.0 Turbodiesel Multijet da 170/190 CV per 350 Nm di coppia. Entrambi hanno l’omologazione Euro 6D. Il cambio è automatico a 9 marce.

TRAZIONE. MILITEM HERO. Il sistema 4x4 di HERO riprende le specifiche del prodotto base Jeep Renegade Limited e Trailhawk, con le varianti dei poderosi pneumatici da 20” e l’assetto rialzato. E’ possibile scegliere fino a 5 impostazioni di guida in funzione delle diverse condizioni del fondo stradale: Auto, Snow, Sand, Mud, Rock, quest’ultima solo per chi sceglie la versione Trailhawk. Grazie agli upgrade apportati alle sospensioni e al miglioramento dell’altezza da terra, la vettura ha angoli di attacco, dosso e uscita ai vertici della categoria SUV.

METODOLOGIA DI LAVORO. MILITEM è il frutto della passione automobilistica, della formazione tecnica, di innovazioni stilistiche all’avanguardia, concepite da un TEAM di persone specializzate nel creare prodotti fuori dal comune, di alta qualità made in Italy con tecnologia USA, dal carattere forte e con prestazioni tecnologiche, adatto a un utilizzo quotidiano.

Idee, ricerca e sviluppo, design, lavorazione dei prototipi, produzione tecnica e meccanica, lavorazioni artigianali della pelle, assemblaggio, controlli di qualità in fase di produzione e delibera finale con relativo collaudo. Queste le fasi di realizzazione di un nuovo modello MILITEM.

PARTNER D’ECCELLENZA. MILITEM si avvale di partner qualificati, aziende che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi ambiti.

Aznom è un’azienda specializzata nel design e nella lavorazione di materiali compositi, prima tra tutti la fibra di carbonio. MILITEM HERO monta diversi componenti in carbonio definiti e realizzati in collaborazione con Aznom, società vanta una grande expertise in questo settore. Aznom lavora con una vasta selezione di materiali di alta qualità, competenza e attenzione ai dettagli.