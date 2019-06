Bentley GT Convertible al Salone di Torino Parco Valentino

Bentley Milano, concessionario esclusivo per il mercato Italiano, facente parte del Gruppo Fassina, conferma la sua presenza alla quinta edizione del Salone di Torino Parco Valentino, in calendario dal 19 al 23 giugno, con l’espressione più alta della vettura Granturismo Cabriolet, la nuova Bentley Continental GT Convertible.



Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa nuova, terza generazione di Bentley Continental GT Convertible esalta temi e stilemi di un prodotto che ha creato quell’inconfondibile modo di essere secondo Bentley. Un insieme fatto di dettagli esclusivi, prestazioni brillanti che si fondono con il pregio delle lavorazioni artigianali e la tecnologia più innovativa, per dare vita alla più raffinata Granturismo.



“Per noi è sempre un piacere poter presentare creazioni automobilistiche di così alto livello, laddove la bellezza è di casa, ha dichiarato Ado Fassina, Dealer Principal Bentley Milano. La nuova Continental GT Convertible è stata lanciata nel nostro paese da poche settimane, ma è pur vero che i clienti Bentley e non solo stavano già attendendo con impazienza questo iconico modello. Nel corso degli ultimi anni, sempre più clienti sono stati attratti dall’inconfondibile design e dalla straordinaria abilità artigianale proposta dal marchio Bentley e le preferenze della clientela italiana fino ad oggi sono state indirizzate per il 65% verso Continental GT che rappresenta, il modello iconicamente di punta del marchio di Crewe, ma la nuova Convertible sta già realizzando ottimi risultati, al pari di Bentayga che quest’anno marcia a gonfie vele grazie anche alla versione a 8 cilindri e di cui si attende, per la fine dell’anno, l’attesa versione Plug-In Hybrid. Ma le novità per Bentley in questo 2019 non sono finite.”

La nuova Continental GT Convertible esalta l'esperienza sensoriale della guida a capote aperta con prestazioni assolute, merito di un potente motore W12 da 6 litri Bentley e di una trasmissione a doppia frizione e otto rapporti.

Il nuovo propulsore si avvale delle più recenti tecnologie di gestione del motore, capace di una potenza di 635 cavalli e 900Nm di coppia, assicura oltremodo prestazioni esaltanti, con un passaggio da 0 a 100 chilometri orari in 3,8 secondi ed una velocità di punta di 333 Km/h.

La Continental GT Convertible vanta inoltre innovazioni di rilievo per quanto concerne la maestria Bentley nell'integrazione della tecnologia. Un sofisticato quadro degli strumenti, interamente digitale insieme al Bentley Rotating Display sono tra le innovazioni principali per chi è al volante. II display presenta un ampio schermo tattile da12,3" alloggiato in un'unità a tre lati; l'unità ruota lasciando emergere dalla radica il touchscreen oppure tre splendidi quadranti analogici, offrendo ai clienti la possibilità di prendere una pausa dal mondo digitale.

Elegante, sofisticata e raffinata, la nuova Continental GT Convertible rappresenta l'eccellenza delle Granturismo cabriolet di lusso.



Autentica Bentley purosangue, la Continental GT Convertible di terza generazione preserva l'eleganza e lo stile dei modelli precedenti. Con linee più nette e scolpite, la nuova carrozzeria e i materiali pregiati si fondono per creare una vettura stupenda, tanto a capote aperta che chiusa. L’abitacolo di questa Convertible è un concentrato di emozioni e di attenzione ai dettagli che non possono che catturare l’attenzione. Dalle pelli più pregiate fino ai legni di radica più rare ottenute da fonti sostenibili, come Koa e Dark Fiddleback Eucalyptus, gli interni sono un trionfo di maestria artigianale. E’ disponibile un'esclusiva radica doppia, che prevede l'utilizzo di oltre10 metri quadri di legno in ogni vettura. I clienti potranno inoltre scegliere un volante in legno con finitura lucida. II cruscotto ha uno stile unico, arricchito dal motivo delle ali che richiama la forma dello stemma Bentley. I clienti della Continental GT Convertible potranno scegliere fra otto colori per i rivestimenti del padiglione, fra cui Red, Blue e Magnolia.



Come per la Coupè anche la Convertible GT adotta l’evoluto Dynamic Ride da 48 volt di Bentley, che garantisce una eccezionale maneggevolezza, ed una guida che esalta la dinamicità su qualsiasi fondo stradale. II nuovo sistema monitorizza costantemente il comportamento con particolare attenzione al “G laterale”, attenuando i movimenti eccessivi, al fine di offrire un altissimo comfort e sicurezza per i passeggeri, e regalare una sensazione di guida assolutamente precisa.



Adrian Hallmark, Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Motors, ha dichiarato: “Una discreta eleganza che cattura gli sguardi, con tutta l’eccellenza ingegnieristica che i nostri clienti si aspettano, la nuova Continental GT Convertible ha un potenziale assolutamente unico, che solo un brand nobile come il nostro poteva offrire”.



Conclude Ado Fassina: “Un anno ricco per un marchio di prestigio come il nostro, ma adesso godiamo questa splendida vettura che gli appassionati avranno l’opportunità di ammirare dal vivo nella kermesse “en plein air” che dal 19 al 23 giugno animerà il Salone Parco Valentino”