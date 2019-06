Toyota: al Parco Valentino con Rav4 e Corolla

Sarà l’occasione per presentare al pubblico le principali novità di prodotto introdotte sul mercato italiano nel 2019. In esposizione presso lo stand ci sarà il Nuovo RAV4 Hybrid, mentre la Nuova Corolla Hybrid sarà disponibile nell’area dedicata ai test drive. Entrambi i modelli sono stati lanciati ad inizio anno e a pochi mesi di distanza rappresentano già un riferimento per i rispettivi segmenti di appartenenza.

L’edizione 2019 di Parco Valentino proporrà una novità rispetto al passato, un’area completamente dedicata alle varie tecnologie elettrificate già disponibili sul mercato o che rappresenteranno a breve delle valide alternative alle tecnologie convenzionali.

In questo spazio Toyota metterà a disposizione per i test drive la Nuova Corolla Hybrid con il nuovo propulsore ibrido da 180 CV Dynamic Force. Equipaggiata con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid Toyota, giunta alla quarta generazione, è in grado coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte. Ad esempio la quantità di ossidi d’azoto NO x emessa è inferiore di oltre il 90% rispetto al limite previsto dalla normativa vigente.

Sempre nell’area dedicata all’elettrificazione, per la prima volta al Parco Valentino sarà possibile provare la Toyota Mirai, la prima berlina a zero emissioni alimentata ad idrogeno prodotta in serie che nasce dall’evoluzione continua della piattaforma ibrida Toyota.

Protagonista della cerimonia di apertura e della President Parade (19 giugno ore 19:30) sarà la nuova GR Supra appena lanciata in Italia con a bordo Mauro Caruccio AD di Toyota Motor Italia.

“Il Salone dell’auto del Parco Valentino di Torino rappresenta un evento molto importante e attento allo sviluppo delle nuove tecnologie – dichiara Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia - Quest’anno partecipiamo portando il meglio della nostra tecnologia: la quarta generazione del Full Hybrid di Corolla e Rav4, che coniuga prestazioni elevate a consumi ed emissioni molto ridotte, e la sportività di GR Supra, un’icona apprezzata dagli appassionati di tutto il mondo e frutto dell’esperienza maturata da Toyota nel Motorsport.

Siamo anche orgogliosi di far provare al pubblico Mirai, la nostra berlina Fuel Cell alimentata ad idrogeno. Mirai rappresenta la massima evoluzione della piattaforma ibrida di Toyota e la più avanzata delle nostre soluzioni elettrificate, a testimonianza della visione e dell’impegno di Toyota per portare sul mercato soluzioni innovative per una mobilità sempre più sostenibile”.