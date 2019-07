Mitsubishi, semestre positivo e rete di vendita in ampliamento

Mitsubishi ha chiuso il primo semestre del 2019 con numeri in salita nonostante il trend decrescente del mercato. I volumi hanno seguito l’andamento positivo di questi primi mesi dell’anno, registrando un’ulteriore impennata con +66% in H1. In particolare, il mese di giugno si è rivelato molto positivo, con performance superiori alla media dei mesi precedenti, attestandosi su +83% di vetture immatricolate rispetto allo stesso mese del 2018. Indubbiamente in questa direzione è stato rilevante il connubio di innovazioni all’avanguardia, funzionalità di utilizzo, l’apertura di nuovi concessionari in Italia, la riorganizzazione in atto in questi mesi della divisione Fleet per ampliare la presenza delle vetture a marchio Mitsubishi all’interno delle flotte aziendali.

I NUMERI ECCELLENTI DEL PRIMO SEMESTRE

La crescita di volumi dei primi sei mesi del 2019 è stata trainata da Space Star, la piccola di casa Mitsubishi pensata per essere agile nel traffico e parcheggiare facilmente in ogni condizione, con ben +167% di immatricolazioni nel solo mese di giugno e +147% da gennaio a giugno, e dal SUV compatto ASX che su giugno ha fatto registrare un +71% di immatricolazioni e il +95% sui primi sei mesi dell’anno. Numeri positivi anche per il segmento pick up in cui Mitsubishi cresce del +36% nel solo mese di giugno e del +9% sull’anno, raggiungendo così una quota di mercato del 19,6% nel mese di giugno (13,8% sui primi sei mesi).

RETE DISTRIBUTIVA POTENZIATA

La rete distributiva rappresenta da sempre un plus per i clienti che trovano nelle concessionarie consulenza, varietà dell’offerta e opportunità di toccare con mano il valore dell’innovazione Mitsubishi, una possibilità che grazie al piano strategico di ampliamento del presidio territoriale cresce ulteriormente, permettendo agli automobilisti italiani di avvicinarsi al brand e alle sue vetture e trovare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze. Sono infatti 7 i nuovi concessionari che mettono in vendita le vetture di Mitsubishi distribuiti in diverse parti d’Italia, da Nord con Milano e Venezia, passando attraverso Modena e la capitale, e scendendo a Sud fino a Taranto. Con questo ampliamento la rete cresce del +6%, raggiungendo una grandezza pari a 130 concessionari, alimentata anche da una rinnovata immagine degli showroom atta a trasferire i valori del brand e la nuova energia che contraddistingue l’identità di marca.

La vicinanza con gli automobilisti non passa solo dal privato ma anche da un nuovo investimento di risorse e ritrovato commitment verso il mondo fleet, con una riorganizzazione interna sotto la guida di Pierluigi Sinicropi, nuovo Fleet & Remarketing Manager. Il segmento delle flotte aziendali rappresenta un’area strategica con ancora un grande potenziale e in questo senso la nuova struttura e i modelli all’avanguardia in arrivo saranno le leve dell’avanzata di Mitsubishi Motors Automobili Italia nel settore fleet.



NUOVE PARTNERSHIP

La volontà di accorciare le distanze tra brand, vetture e clienti, trova infine espressione nella presenza di Mitsubishi Motors Automobili Italia all’interno di iniziative territoriali rivolte ad un target specifico, quello sportivo, a cui l’azienda guarda con attenzione e cura. Il settore dello sport rispecchia infatti lo stile distintivo delle auto del brand - dinamicità, design, innovazione - e consolida ulteriormente il sodalizio con il mondo outdoor dello sport, attraverso lo sviluppo di partnership mirate come quella con la corsa a ostacoli per eccellenza, Spartan Race Italy, e con la ventunesima edizione di Italia Surf expo 2019 al fianco del surfer recordman Alessandro Marcianò - già brand ambassador del marchio - che vanno proprio in questa direzione e sono l’inizio di un percorso di ascesa del marchio con la missione di avere un ruolo importante in questo ambito.