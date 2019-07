FCA Science Gateway: l'auditorium CERN dedicato a Marchionne

Il tempo passa velocemente, ma il ricordo è duro a svanire. Ad un anno dalla scomparsa di Sergio Marchionne Fiat Chrysler Automobiles ricorda il suo CEO con una nuova immagine del progetto Science Gateway, il centro di educazione scientifica e divulgazione che verrà lanciato dal CERN di Ginevra.

L'immagine appena svelata è quella un rendering dell'Auditorium da 900 posti, progettato dal Renzo Piano Building Workshop, il team dell'archistar, che verrà poi dedicato a Sergio Marchionne.

FCA, Elkann ricorda Marchionne

L'auditorium Sergio Marchionne al CERN

Il progetto Science Gateway sarà unq ualcosa di unico nel suo genere, destinato a coinvolgere un pubblico di tutte le età, Science Gateway includerà spazi espositivi e laboratori di ispirazione per esperimenti scientifici pratici in cui gli studenti dall'età primaria a quella delle scuole superiori e le loro famiglie, potranno sperimentare il mondo della fisica e della scienza in generale.

Il costo di Science Gateway sarà interamente finanziato tramite donazioni, con la Fondazione FCA che sarà il principale finanziatore. L'atto di donazione - per un totale di 45 milioni di franchi svizzeri ovevro 41 milioni di euro- è stato recentemente firmato a Torino dal direttore generale del CERN, Fabiola Gianotti, e dal presidente della FCA, John Elkann. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2020 e terminare nel 2022.

Incentivare lo studio delle materie STEM

Nell'ambito della loro collaborazione, il CERN e la Fondazione FCA svilupperanno, con il consiglio della Fondazione Agnelli, un programma per incoraggiare gli studenti a perseguire le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) attraverso moduli ed esperimenti pratici.

Per questo il CERN ha previsto anche un progetto pilota di studio focalizzato per gli studenti delle scuole medie italiane. Dopo questo periodo iniziale di sperimentazione, il CERN prevede comunque di estendere questa iniziativa a tutti i gardi d'istruzione degli stati del Vecchio Continente.

Ferrari ricorda Marchionne: "Il pensiero per Sergio"