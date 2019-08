Il Museo Piaggio primo nella Hall of Fame TripAdvisor

Il Museo Piaggio di Pontedera, il più grande in Italia e tra i più importanti in Europa, continua a conquistare i visitatori per il fascino e la storia che si respirano al proprio interno. Un'atmosfera magica che gli ha permesso di conquistare la Hall of Fame di TripAdvisor e di ricevere il Certificato di Eccellenza.

PREMIATI DAL 2015 - L'azienda di viaggi e ristorazione che pubblica recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi, premia il Museo Piaggio dal 2015, per la sua capacità di incantare e lasciare a bocca aperta i visitatori e per la sua straordinaria attitudine a catapultare gli ospiti in viaggio nel tempo e nella storia.

LA STORIA DELLE DUE RUOTE - Inaugurato nel 2000, questo gioiellino nel centro della campagna toscana, Pontedera (a 22 km da Pisa), ristrutturato lo scorso anno, si estende su 5.000 metri quadri, e gli spazi espositivi sono ricavati da antichi manufatti industriali che accolgono più di 250 veicoli storici.

Piaggio è stata il simbolo del Belpaese nel dopoguerra e con la sua iconica Vespa ha portato l'Italia e gli italiani in giro per il mondo. La collezione dedicata a questo strordinario esemplare attira ogni anno appassionati da tutto il pianeta. Altrettanto importanti e prese d'assalto, le aree del Museo dedicate alla mitica Ape e alla storia sportiva e motociclistica di altri grandi marchi come Aprilia, Gilera e Moto Guzzi. Un viaggio di oltre 100 anni (la Gilera venne fondata nel 1909) che traghetta i visitatori fino alle Aprilia di Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi e Manuel Poggiali, moto che hanno conquistato la vetta del campionato del mondo. Poi ancora dai treni agli aerei, dalle teleferiche ai motori marini: tutto questo è solo al Museo Piaggio di Pontedera.