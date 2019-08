L'Audi RS 7 Sportback è probabilmente l'auto blindata più veloce del mondo. La Casa a Quattro Cerchi non solo ha deciso di fare un upgrade della vettura al V8 da 4.0 litri biturbo che eroga 760 cavalli di potenza, ma si è affidata allo specialista Add Armor, che a sua volta si è avvalsa del contributo di APR, specializzato nel tuning delle auto del Gruppo tedesco, per garantire la salvaguardia dai colpi di proiettile. Con il nuovo motore, inoltre, Audi RS 7 Sportback blindata accelera da 0 a 100 km/h come una supercar, in 2,9 secondi, e arriva a 320 km/h di velocità massima.

Audi RS 7 Sportback, le foto della blindata più veloce

PIÙ PESANTE MA ANCHE PIÙ "LEGGERA"

Il tutto, con l’armatura a prova di proiettile. Nonostante l’aumento di peso di solo 91 kg, grazie all’uso di materiale protettivo in composito in policarbonato utilizzato al posto dell’acciaio balistico. Add Armor garantisce che il materiale, oltre ad essere più leggero del 60% è soprattutto 10 volte più resistente.

Permette alla vettura di ottenere lo standard europeo di protezione B4, ma può arrivare anche al B7.

Nel pacchetto da veri James Bond sono compresi il sistema di sorveglianza degli occupanti, luci per abbagliare gli aggressori, la cortina di fumo, le protezioni contro lo speronamento, la sirena e i vetri anti-proiettile. Il prezzo tutto compreso è di 205.000 dollari, alto ma non estremo.