Camper, una vacanza all'insegna dell'avventura

Un viaggio che nella vita, prima o poi, va fatto. Il sogno dei bambini, ma anche di tanti adulti stufi delle solite vacanze tra hotel, ristoranti e strutture tutti uguali. Il camper è la soluzione: più scelta, più avventura e più divertimento. Insomma, un'esperienza 'On the Road' tutta da vivere. I problemi, però, ci sono prima. Scegliere il modello, in base alle esigenze e ai costi, non è impresa da poco. Ci sono, infatti, molti tipi di camper e gli elementi da tenere in considerazione sono altrettanti. Si va dagli enormi motorhome all'americana, delle vere e proprie case su quattro ruote, ai semplici e agili furgonati. Quando si sceglie, il primo aspetto da valutare riguarda il numero di persone. Ad esempio, per chi viaggia in coppia, o al massimo con figli piccoli, è consigliato il camper furgonato. Al contrario, per un gruppo più numeroso, sarebbe meglio noleggiare un camper mansardato che si prolunga coi posti letto fino a sopra l'abitacolo. Esistono, ovviamente, anche le vie di mezzo: quelli lussuosi con doccia e cucina e quelli più spartani. C'è veramente l'imbarazzo della scelta, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: un'avventura all'insegna del divertimento.

Noleggio: come fare

Organizzare una vacanza in camper non vuol dire necessariamente comprarne uno. Ci sono numerosissime possibilità di noleggio e basta fare un giro sul web per rendersi conto della vastità delle opportunità. Si può passare dai noleggiatori locali alle società di più ampio respiro, che permettono di prenotare la casa-vacanza anche dall'altra parte del mondo. Probabilmente, la compagnia più organizzata è Auto Europe, ma sono valide anche Blu Rent e McRent, oltre ad Indie Campers e Campanda. Tutt queste società permettono un'ampia scelta in moltissime località e in qualsiasi periodo dell'anno.

Costi e tariffe

A seconda del modello di camper che si vuole noleggiare, dal periodo di utilizzo e dalla località di ritiro e di consegna, le tariffe variano. La media, per un camper con quattro posti letti, oscilla tra i 1000 e i 1500 euro a settimana. Nel periodo di punta delle vacanze, però, il prezzo aumenta. Esistono delle offerte per chilometraggio illimitato e altre più favorevoli con un limite massimo di percorrenza, che permettono dunque un risparmio ma che limitano le improvvisazioni sull'itinerario prescelto. Per ogni km supplementare si avrà un sovraprezzo, generalmente intorno ai 30cent/km. Il consiglio principale è quello di concludere il noleggio con largo anticipo, in modo tale da usufruire delle tariffe più convenienti. L'estate non è ancora finita e per i ritardatari che ancora non hanno una meta scelta per le loro ferie, sia a fine agosto sia a settembre, una buona opportunità potrebbe essere proprio quella di noleggiare un camper.