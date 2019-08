Tutor, per il controesodo tornano attivi

Sembra che l'infinita querelle per i Tutor in autostrada sia giunta al capolinea. L'Aspi, dopo l'ok della Cassazione, potrà riaccendere le telecamere lungo i tratti della penisola dopo che Corte d’appello di Roma ne aveva imposto lo spegnimento ad aprile dello scorso anno.

La guerra dei Tutor

Un controversia questa, subito ribattezzata “La guerra dei Tutor”, che inizia ben 14 anni fa: nel 2005, infatti, partì un contezioso giudiziario secondo il quale Autostrade aveva violato un brevetto della società toscana Craft. Ad aprile 2018 si decise che Aspi avesse torto e fu costretta a spegnere i Tutor, mantenendo però il controllo su alcuni tratti utilizzando un diverso sistema di segnalazione. La settimana scorsa la Cassazione ha ribaltato la sentenza e permesso ad Autostrade di riaccendere alcuni tratti proprio in concomitanza con il grande controesodo che attende gli automobilisti questo weekend nei giorni 24 e 25 agosto.

Le tratte interessate

Ma quali saranno i tratti interessati da questa sentenza? Intanto sulla A1 Roma-Napoli le telecamere torneranno in funzione in quattro distinte parti e anche sulla A1 tra Bologna e Reggio Emilia. Restando in zona Emilia Romagna, saranno coinvolte la A13 tra Bologna e Rovigo mentre sull’Adriatica, la A14, tre tutor saranno attivi tra Bologna e Castel San Pietro e altri quattro tra Foggia e Bari. Particolare attenzione dovranno fare gli automobilisti sulla A4 tra Milano e Bergamo (ben quattro tratte saranno sottoposte a controllo), sulla A8 nel tratto Milano-Varese e sulla A7 tra Genova e Serravalle dove le telecamere attive saranno in due zone. Sempre a Genova, sulla A26 tra Genova e Alessandria (quattro postazioni) mentre spostandosi al sud sarà coinvolto il tratto tra Caserta e Salerno sulla A 30.

I TRATTI AUTOSTRADALI CONTROLLATI CON IL TUTOR

Di seguito, l'elenco dei tratti autostradali sottoposti a controlli sui limiti di velocità aggiornato dal sito della Polizia di Stato.

A1 DIREZIONE NORD

San Vittore – Cassino

Cassino – Pontecorvo

Colleferro – Valmontone

Allacciamento Raccordo Roma Nord per A1 – Ponzano Romano Ponzano Romano – Magliano Sabina

Magliano Sabina – Orte

Firenzuola – Badia

Reggio Emilia – Campegine

Campegine – Parma

Modena Sud direzione Nord – Modena Nord direzione Nord

A1 DIREZIONE SUD

Badia – Firenzuola

Allacciamento A1 per Roma Sud – Colleferro

San Vittore – Caianello

Modena Sud direzione Sud – Allacciamento A14 direzione Sud

A4 DIREZIONE OVEST

Dalmine direzione Ovest – Capriate direzione Ovest

Capriate direzione Ovest – Cavenago direzione Ovest

A7 DIREZIONE NORD

Busalla – Ronco Scrivia

Ronco Scrivia – Isola del Cantone

A8 DIREZIONE NORD

Castellanza direzione Nord – Busto Arsizio direzione Nord

A10 DIREZIONE OVEST

Celle Ligure – Albisola

A10 DIREZIONE EST

Albisola – Celle Ligure

A13 DIREZIONE NORD

Bologna Interporto – Altedo

Altedo – Ferrara Sud

A13 DIREZIONE SUD

Ferrara Nord – Ferrara Sud

Ferrara Sud – Altedo

A14 DIREZIONE NORD

Forlì – Faenza

Faenza – Allacciamento Ravenna Sud

Bari Nord direzione Nord – Bitonto direzione Nord

Valle del Rubicone – Cesena

A14 DIREZIONE SUD

Faenza – Forlì

Castel San Pietro direzione Sud – Imola

Cesena – Valle del Rubicone

Valle del Rubicone – Rimini

A16 DIREZIONE OVEST

Monteforte – Baiano

A16 DIREZIONE EST

Monteforte – Avellino Ovest

A26 DIREZIONE NORD

Masone – Broglio

A26 DIREZIONE SUD

Masone – Massimo Risso

A30 DIREZIONE NORD

Sarno – Palma Campania

A30 DIREZIONE SUD

Allacciamento A1 per A30 – Nola

Sarno – Nocera Pagani

A5 DIREZIONE FRANCIA

Traforo Montebianco Sud – Traforo Montebianco Nord

A5 DIREZIONE ITALIA

Traforo Montebianco Nord – Traforo Montebianco Sud

A56 DIREZIONE OVEST

Camaldoli direzione Ovest – Vomerot

Fuorigrotta direzione Ovest – Agnano

A56 DIREZIONE EST

Agnano direzione Est – Fuorigrotta

Arenella direzione Est – Capodimonte