Cupra-Barcellona, che matrimonio!

CUPRA annuncia un’alleanza globale con il Barcelona per diventarne il partner esclusivo per la mobilità. Il nuovo marchio di SEAT si lega al club calcistico della sua città, con la sigla di un’alleanza per le prossime cinque stagioni.

Si tratta di un accordo che va oltre le collaborazioni tradizionali, basato su tre pilastri strategici. Innanzitutto, entrambe sono di Barcellona e condividono la visione di promuovere l’immagine della città in tutto il mondo. In secondo luogo, entrambe puntano su innovazione e talento giovanile. E infine, si tratta di due brand che condividono valori quali passione, ambizione e vocazione globale.

L’alleanza tra CUPRA e FC Barcelona servirà a creare esperienze uniche per la sua comunità globale di fan, oltre a sviluppare progetti di mobilità urbana attorno allo stadio Camp Nou.

Luca de Meo, Presidente di SEAT e del Consiglio di amministrazione di CUPRA, e Josep Maria Bartomeu, Presidente dell'FC Barcelona, si sono incontrati oggi al Camp Nou, prima della prima partita del Barça. “Questa alleanza innovativa con una delle più grandi squadre di calcio del mondo mostra il nostro forte impegno per il marchio CUPRA e il futuro della mobilità a Barcellona. Inoltre, la collaborazione con un'istituzione universale come il Barcelona con una base di oltre 340 milioni di tifosi, ci permetterà anche di rafforzare la nostra strategia di globalizzazione”, afferma de Meo.

“Celebriamo l'ingresso di CUPRA come nuovo partner automobilistico e di mobilità dell'FC Barcelona. Iniziamo insieme un nuovo percorso, basato su valori condivisi come rigore, passione, ambizione e lavoro di squadra. Un'alleanza innovativa che ci consentirà di offrire esperienze uniche ai nostri tifosi in tutto il mondo e attraverso le quali, inoltre, avremo l'opportunità di collaborare allo sviluppo di nuove soluzioni che contribuiscono al miglioramento della mobilità urbana”, ha dichiarato a sua volta, Josep Maria Bartomeu, Presidente dell'FC Barcelona.