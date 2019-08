L'Auto Capannone è più veloce di una Vauxall Astra: VIDEO

Non finiamo mai di stupirci. Il lato goliardico delle competizioni, degli esperimenti e delle sfide a due o quattro ruote è in continua riproduzione. Truccare il motore delle auto, renderle esteticamente particolari o adattarle a imprese inusuali è una pratica molto diffusa in tutto il mondo, ma questa volta siamo davanti a un vero capolavoro. Stiamo parlando di un'auto capannone, mostrata alla Santa Pod Raceway nel Regno Unito.

Quella che una volta era una Volkswagen Passat

L'auto capannone trae origine da una Volkswagen Passat del 1999 sulla quale è stato montato un motore V8 da 4,2 litri "donato" da una Audi RS4 B7. La power unit, a sua volta, è stata ritoccata in modo da erogare una potenza di 450 cavalli. Ad arricchiere ulteriormente le modifiche, ecco la scocca di un capannone prefabbricato con tanto di finestre ai lati e porta di ingresso sul retro.

Il risultato finale è un veicolo decisamente eccentrico ma dalle performance notevoli come dimostra il video seguente nel quale il “capannone” riesce a battere una Vauxall Astra H in una gara di velocità su un quarto di miglio percorso in 15 secondi e alla velocità di 140 km/h (86 mph). Per il pilota dell'Astra, una sconfitta storica. Di certo sarà stato il primo ad essere battuto da un edificio a quattro ruote.