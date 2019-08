Controesodo, la situazione traffico nel weekend

L'estate sta finendo, e i vacanzieri se ne vanno. Come ogni anno, è arrivato il momento di tornare in città e ripartire tra lavoro e studio. Le strade italiane stanno per essere riempite e quello che ci si attende è un weekend di fuoco per gli automobilisti. Bollino scurissimo anche a causa delle previsioni meteorologiche, tutt'altro che rosee.

Qualcuno è rientrato la settimana scorsa

Ovviamente gran parte del rientro si è già svolta lo scorso fine settimana nel quali vi sono state ulteriori difficoltà nello sciopero dei casellanti autostradali tra domenica 25 e lunedì 26 agosto. Complessivamente però il bilancio è stato più tranquillo del previsto, con una due giorni più da bollino giallo che rosso.

Anas, fine settimana da bollino rosso

Stop ai mezzi pesanti

Secondo le previsioni di CCISS Viaggiare Informati il grande esodo partirà da questo pomeriggio per toccare il suo apice tra domani e domenica. Naturalmente, come in ogni weekend, ci sarà il blocco dei mezzi pesanti sui tratti autostradali: sabato 31 agosto dalle 8:00 alle 16:00 e domenica 1° settembre dalle 7:00 alle 22:00. Visto però il gran numero di auto che, si ipotizza, circoleranno lungo l’intera rete, il consiglio per i vacanzieri rimane sempre lo stesso: cercare di partire in determinati orari come la mattina presto oppure in serata quando il traffico si è ormai stabilizzato e va scemando.

Tempo instabile nel weekend

Oltre al traffico, gli automobilisti dovranno prestare molta attenzione sia ai cantieri ancora aperti, ce ne sono diversi soprattutto nel nord Italia, sia alla riattivazione dei Tutor autostradali. Infine il meteo che, di certo, non aiuterà coloro che si mettono in viaggio: sabato 31 agosto è prevista una instabilità diffusa al nord, lungo l’arco alpino e appenninico, nonché su Sicilia e Sardegna; domenica invece il brutto tempo colpirà tutto il centro Italia, in particolare le regioni tirreniche e ancora l’estremo nord.

Traffico, cantieri, Tutor e maltempo: insomma un weekend da vero bollino nero.