La Ferrari cromata di Aubameyang: i social si scatenano

"Come rovinare una Ferrari", questo è il commento che va per la maggiore sull'account Instagram e Twitter di Pierre Emerick Aubameyang e su quello di Yianni Charalambous. Il primo è la mente, il secondo il braccio: l'attaccante dell'Arsenal ha deciso di spendere circa due milioni di euro per "La Ferrari", ma non ha optato per il classico colore che ha reso famose in tutto il mondo le auto della Casa di Maranello, bensì ha deciso di affidarla a Charalambous per una "cromatura". Charalambous è il guru dei restauratori delle auto di lusso e ha sconsigliato a Aubameyang di cromare la sua nuova vettura. Il centravanti della Sierra Leone, però, non ha fatto nessun passo indietro e ha ottenuto la sua Ferrari cromata.

Monza, show di palleggi tra Sainz ed Aubameyang

Aubameyang è un habitué della riverniciatura: nel suo garage, infatti, ci sono una Lamborghini Aventador, un Range Rover Sport e una Lamborghini Urus, tutte "cromate", ma nessuna a livello della Ferrari. Le critiche sono piovute sia sugli account social di Aubameyang, sia su quello di Charalambous. Quest'ultimo, però, chiede ai fan di portare pazienza: "Datele una chance, non è ancora finita".