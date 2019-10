Hypercar Alfa Romeo: dal web un ipotetico modello

Un po' come i SUV sono la moda del momento nel mondo automotive "normale", le hypercar rappresentano lo sfizio che molti compratori facoltosi si concedono, dato che le vetture ad altissime prestazioni hanno ormai cominciato a riempire i listini di Case specializzate come Lamborghini o Koenigsegg.

IL LAVORO DI DESIGN

Un Marchio che non si è ancora lasciato attrarre dalla possibilità di realizzarne un esemplare è Alfa Romeo. Ma come potrebbe essere una ipotetica hypercar della mitica Casa milanese? A questa domanda ha tentato di rispondere Oscar Johansson, designer tedesco attualmente impiegato alla sede Renault di Guyancourt, che su Behance ha pubblicato i render della cosiddetta Alfa Romeo Concept Stradale.

Johansson ha infatti immaginato una vettura che già dal suo aspetto esteriore dichiara le sue intenzioni. Tutto infatti è visto nell’ottica estetica piuttosto che della praticità.

PROFILO E AERODINAMICA

Il primo elemento evidente è il profilo super abbassato della macchina, che culmina con un frontale appuntito da supercar. Sopra di esso, un abitacolo piccolo e basso, con vetro oscuro.

Impossibile non notare gli ampi tunnel aerodinamici: lì, l’aria viene canalizzata attraverso il sottoscocca e fuori dal diffusore posteriore, così da generare deportanza e poter fare a meno di un alettone.

A livello di illuminazione, presenti dei sottili gruppi ottici orizzontali nel posteriore, più una terza luce di stop a LED posizionata verticale.

Un look, in definitiva, forse troppo appariscente e iper-tecnologico. Staremo a vedere se in futuro da casa Alfa ci faranno un pensierino.