Hyundai Kona su un fumetto Marvel

Hyundai si lancia nel mondo dei fumetti. Spieghiamo. Il Marchio coreano, partner della Casa delle Idee creata da Stan Lee, è diventato protagonista di una graphic novel disegnata e scritta appositamente per festeggiare gli 80 anni delle storie sui supereroi.

Hyundai Kona, il fumetto celebrativo Marvel: le immagini

Sui profili social di Hyundai USA sono apparse, una la volta, le nove tavole con protagonista la Hyundai Kona Iron Man Edition. L’auto si ritrova, suo malgrado, al centro di un combattimento tra gli Avengers e Loki, accompagnato da un gigantesco mostro. Thor, Capitan America, Ant-Man, il Dottor Strange e ovviamente Iron Man stanno impiegando le loro forse per rispedire i nemici da dove sono venuti, mentre l’infotainment della Kona aveva avvisato che sulla highway “Lee-Kirby” (l’omaggio ai due creatori della Marvel) c’erano disagi. A missione compiuta, Iron Man ne approfitta per farsi dare un passaggio.

