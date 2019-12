Ice Trophy, la competizione torna a brillare

In Piemonte e Val d'Aosta sta per tornare una competizione particolare e adrenalinica: l’Ice Trophy è stato fermo ai box per alcuni anni dopo aver caratterizzato gli inverni del nord-est italiano con le peculiari sfide sul ghiaccio dedicate alle moto.

AOSTA E TORINO - L’idea di riportare in auge l’Ice Trophy è stata avallata dai Comitati Regionali delle FMI di zona e l’organizzazione sarà affidata al TTN Racing Club - noto moto club di Novara capitanato da Alessandro De Gregori, già al timone del Campionato Regionale di Velocità – e al Moto Club Pollein. I teatri delle sfide saranno Saint-Rhémy-en-Bosses (Aosta), Pragelato (Torino) e Breuil-Cervinia (AO).

CHIODATE - Le sfide dell’Ice Trophy saranno caratterizzate da veicoli dotati di gomme chiodate, per assicurare il percorso sull’insolito pavimento e una competizione “agevole”. Si rivolge ovviamente, più che ai motociclisti usuali, a funamboli delle due ruote e agli amanti della guida adrenalinica: le gare sono aperte a tutti e i mezzi idonei sono moto, scooter, moto da cross, enduro, motard, trial 125 cc a 2 e 4 tempi, pit-bike,minigp,scrambler, enduro stradali, old style, bici e moto elettriche, quad. Non si fanno restrizioni sulla partecipazione, la cosa più importante è avere il coraggio di misurarsi sul e con il ghiaccio.