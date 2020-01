Qooder, "Sette Colli" è la serie speciale pensata per Roma

Qooder nel segno della Capitale: si chiama “Sette Colli” la serie speciale del Marchio svizzero e, come si intuisce facilmente, è una edizione speciale dedicata alla città di Roma. Ed è proprio pensando alla mobilità e alla guida tra le strade della città capitolina che è stato realizzato questo veicolo, che monta sospensioni Hydraulic Tilting System in grado di inclinare simultaneamente su tutte le ruote, mantenendole aderenti all’asfalto.

SOSPENSIONI AD HOC

Il pavimento romano è particolare, variegato e caratteristico: la guida sui sampietrini può riservare difficoltà su veicoli come il Qooder, quattro ruote ma più vicino agli scooter come impostazione. Le sospensioni brevettate a livello internazionale, di cui si dota la serie Sette Colli, agevolano la sicurezza su strada e permettono contemporaneamente di contenere il peso del mezzo.

CARATTERISTICHE DI SERIE

Qooder Sette Colli si fa notare anche per la doppia trazione posteriore con differenziale meccanico e la frenata integrale su quattro ruote; per combattere il maltempo, invece, l’edizione limitata presenta il parabrezza regolabile in altezza, una carenatura studiata in galleria del vento e il coprigambe di serie: anche le brutte giornate che ogni tanto colpiscono Roma potranno essere affrontate con il giusto rimedio. La special edition comprende anche pneumatici Michelin Winter City Grip, per contrastare al meglio le “caratteristiche” buche romane, e il bauletto da 47 litri. Il quadri ciclo, nella sua colorazione rossa che non passa inosservata, viene consegnato a domicilio.

DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI

“Abbiamo deciso di dedicare una serie speciale al traffico di Roma – spiega il CEO di Qooder Paolo Gagliardo – per venire incontro alle particolarissime esigenze di chi si muove nel traffico di Roma, molto diverso da quello di tutte le altre città del mondo. La serie Sette Colli nasce infatti direttamente dalle richieste dei nostri clienti e da attenti studi di mercato che abbiamo condotto recentemente”. Il prezzo è di 10.490 euro e le prenotazioni sono già aperte, con le prime consegne previste nel mese di febbraio. I cittadini romani hanno una soluzione in più per risolvere un problema della loro città unica, ma che per quanto riguarda il traffico urbano è tra le più caotiche al mondo.

