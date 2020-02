Noleggio auto a Roma Termini: risparmia con le tariffe web

La tua squadra del cuore gioca in trasferta e hai già pronti i biglietti per volare nella Capitale? Devi affrontare un viaggio in treno per svago o per lavoro e cerchi le ultime offerte per l’autonoleggio a Roma Termini? Grazie alle promozioni web di Locauto puoi metterti comodo e prenotare in pochi click, risparmiando tempo e denaro.



Semplifica il noleggio con Locauto Rent a Roma Termini

Cogliere al volo le migliori tariffe web è una soluzione intelligente per noleggiare un'auto alla stazione di Roma Termini. Locauto, in particolare, offre uno sconto immediato a chi sceglie di prepagare la vettura online, rispetto alla classica formula con pagamento al ritiro. Raggiungere l’ufficio è semplicissimo perché si trova all’interno della stazione ferroviaria mentre la vettura può essere riconsegnata presso l’Interparking Giolitti situato a breve distanza. Per semplificarti la vita puoi approfittare anche del servizio di riconsegna fuori orario, disponibile durante l’orario di chiusura dell’ufficio. Il tuo treno è in ritardo o c’è stato un cambio di programma dell’ultimo minuto? Anche in questo caso il noleggio auto a Roma stazione si caratterizza per flessibilità, grazie al servizio extra di prenotazione fuori orario che consente di ritirare l’auto fino a 90 minuti dopo la chiusura degli sportelli.



Le offerte speciali per il noleggio

Devi organizzare il noleggio auto alla stazione Termini in modalità last minute? Scegliendo Locauto potrai usufruire di un motore di prenotazione molto intuitivo e selezionare facilmente modello, chilometraggio, optional e tipo di assicurazione. Il noleggio online si distingue per tariffe vantaggiose e promozioni tutte da cogliere come il guidatore aggiuntivo gratuito. Inoltre, le tariffe web offrono le catene da neve già incluse, per non trovarsi impreparati davanti al meteo. E se cerchi una valida alternativa all’auto di proprietà, per lavoro o in attesa di cambiare vettura, non mancano gli incentivi per approfittare del noleggio plurimensile: in base alle necessità la durata del noleggio può spaziare dai 31 ai 180 giorni, con 5000 chilometri al mese inclusi in tariffa e un prezzo giornaliero molto competitivo.



Noleggio con app in aeroporto e affitto furgoni

Una soluzione ancora più pratica per noleggiare l’auto a Roma è la formula full self-service proposta da Locauto, disponibile in tutti gli aeroporti italiani. Questa modalità innovativa convive col noleggio di tipo tradizionale e, per chi sa cogliere i vantaggi della tecnologia, offre il massimo livello di flessibilità. Immagina di poter prenotare, ritirare e riconsegnare l’auto 24 su 24, azzerando le attese e i problemi di orario: con Locauto questi vantaggi convivono con la massima sicurezza e con un servizio di assistenza affidabile e sempre presente. Locauto Elefast rappresenta l’ultima frontiera del noleggio via app: per provarla ti basterà scaricare la app sullo smartphone e convalidare i dati presso un qualunque ufficio Locauto, come quelli di Fiumicino Aeroporto e Ciampino dov’è attivo il servizio. Presso gli uffici di Roma EUR, Via Veneto, Roma Prati e Stazione Tiburtina, inoltre, è disponibile il servizio Locauto Van per il noleggio di furgoni low cost di tutte le categorie.