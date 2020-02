Maserati MC20, svelato il nome della supersportiva

La nuova era per il Tridente può iniziare nella maniera migliore, con i canoni propri del marchio, con la sportività e l'eterno spirito delle competizioni. Si chiamerà infatti Maserati MC20 il progetto che scopriremo il prossimo maggio, a Modena, dove verrà assemblata la supersportiva del Tridente. Finalmente, la supercar a motore posteriore centrale ha un nome, in attesa di conoscerne caratteristiche e prestazioni.

MC, acronimo di Maserati Corse, una sigla che riporta a un passato glorioso, dell'ultima Maserati a motore posteriore centrale. Correva il 2004 e la MC12 rappresentava il punto di partenza per lo sviluppo di un'estrema GT da competizione, tra il 2005 e il 2009 riuscì a raccogliere successi in classe GT, fino al mondiale di Andrea Bertolini e Michael Bartels nel 2006.

A super sports car to reconnect us to our racing heritage.

Powering us towards the future.

Waiting for #MaseratiMC20.

May. Modena.#Maserati #MaseratiMMXX#MadeInModena