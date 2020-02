Coronavirus, attività limitate per dipendenti e visitatori Ferrari

Da qualche giorno, il Coronavirus ha cominciato a contagiare gli italiani, con circa 280 casi nel nostro Paese. Per limitare la diffusione del virus nelle regioni più colpite, le istituzioni pubbliche e i privati stanno prendendo provvedimenti. Come Ferrari, che ha preso misure precauzionale.

Al momento le regioni epicentro dell'epidemia italiana sono Lombardia e Veneto, in cui si concentrano la maggioranza dei casi finora registrati. Ma 9 contagi sono stati individuati anche in Emilia Romagna, dove in via precauzionale sono state chiuse le scuole. E dove la Ferrari ha limitato tutte le attività riguardanti visitatori e dipendenti.

MUSEO CHIUSO, TRASFERTE ANNULLATE

Ferrari ha deciso di limitare il più possibile la circolazione sia dei visitatori che dei dipendenti, esterni e interni. Chiusi i musei di Maranello e Modena, così come sono stati sospesi i tour guidati all'interno della fabbrica.

Il Cavallino Rampante ha deciso anche di ridurre il più possibile gli spostamenti dei propri lavoratori, annullando o posticipando le trasferte non indispensabili. Vietato l'ingresso in fabbrica anche ai dipendenti provenienti dalle “zone rosse” dell'epidemia.

F1, PER ORA SI CORRE

Al momento sembra ancora normale la situazione del team di Mattia Binotto, che non ha cancellato le trasferte per test e GP. Per adesso infatti l'unica gara rinviata a data da destinarsi è quella cinese, inizialmente prevista per il 19 aprile. Confermato il GP d'Australia il 15 marzo così come gli altri appuntamenti del Mondiale. Anche se la situazione potrebbe rapidamente evolversi. Alcune televisioni hanno infatti già comunicato che commenteranno il GP del Vietnam dalle proprie sedi.

Nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare nei Paesi che ospitano i gran premi, il team potrebbe ricorrere al remote working per limitare il più possibile gli spostamenti di personale. Sulla linea del “garage remoto” che segue le gare ed elabora le strategie direttamente da Maranello, permettendo a gran parte degli ingegneri di restare in Italia i week end di gara.

