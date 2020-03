Audi Q5 Sportback, il debutto nel 2020 ci sarà

Il presente non sorride a nessuno, nemmeno al mondo dell'automotive e nemmeno ad Audi. Per l'emergenza coronavirus la Casa dei quattro anelli ha chiuso i suoi stabilimenti di Inglostadt, Neckarsulm, Gyor in Ungheria, Bruxelles in Belgio.

Ma si deve anche guardare al futuro, e in quello prossimo si parla di diverse novità di prodotto, tra cui una assolutamente inedita. Nuova Audi A3 Sportback vedrà l’ampliamento della gamma, arriverà l’ibrido plug-in e la sportiva S3 Sportback, successivamente sarà la volta di Audi A3 Sedan.

SPORTBACK SFIDA X4 E GLC COUPÉ

Un gradino più giù, ecco il restyling di Audi Q2. Ma è nel segmento D, fronte sport utility, che si concentra la grande novità di prodotto: Audi Q5 Sportback. Nel corso della presentazione dei risultati finanziari dell’esercizio 2019 è arrivata la conferma del lancio di una variante ulteriore del suv Q5 (in foto), a sua volta verso un restyling di metà carriera, vista la commercializzazione a inizio 2017.

Audi SQ5 TDI: tutte le foto

Si tratterà della proposta suv-coupé, sigla Sportback utilizzata in tal senso già su Q3. Là dove Audi finora non ha potuto contrapporre un’alternativa a BMW X4 e Mercedes GLC Coupé, rimedierà nel corso del 2020.

FRONTE ELETTRICO E IBRIDO

Sul fronte elettrico, invece, confermata la presentazione della Audi e-tron GT nella specifica finale, sarà uno dei 5 modelli a batterie in arrivo, insieme ai suv e-tron S, è prevedibile immaginare.

Dall’elettrico all’ibrido plug-in, per dire della presentazione di 4 nuovi modelli nei prossimi mesi. Elettrificazione che, nelle previsioni della casa di Ingolstadt – a investire 12 miliardi di euro entro il 2024 – inciderà nella produzione dal 3,5% dei volumi attuali al 40% nel 2025.

Nel riassumere un’offerta di prodotto razionalizzata, che ha portato al taglio oggi del 30% di combinazioni di modello, come all’eliminazione degli optional meno richiesti, Audi ha prospettato le sinergie future che arriveranno sul fronte del software a bordo delle auto.

AMBIENTE DIGITALE CONDIVISO

Dalla divisione Car.Software Organization, in futuro – Audi indica genericamente un medio termine – arriverà il sistema operativo vw.OS, destinato a tutti i modelli dell’universo Volkswagen e Audi. Avrà un ruolo simile a quello svolto dalla piattaforma modulare MQB per lo sviluppo tecnico. In Car.Software Organization sono state concentrate tutte le attività di sviluppo software delle due realtà.

