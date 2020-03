Lego Technic, ecco la Dodge Charger di Toretto in Fast & Furious

L'ultima trovata di Lego Technic, che ci ha abituato a modelli decisamente speciali, farà felici molti amanti di una delle saghe automobilistiche più famose al mondo. La scelta non è un caso: per riproduzioni del genere ci vogliono dettagli e funzioni che si avvicinano al modellismo e Lego Tenchnic sa esattamente come fare.

Pur mantenendo un aspetto ludico, ma sempre valorizzato, e apprezzato dal pubblico più adulto, da una vicinanza all’originale sempre sorprendente.

Dune Buggy realizzata in mattoncini Lego

Parlando di personalizzazione e specializzazione l’ultima creazione cade a fagiolo. Si tratta della replica della Dodge Charger R/T guidata da Dominic “Dom” Toretto nella saga Fast and Furious.

L’auto di Vin Diesel, iconica quasi come il personaggio in una delle serie di motori più amate e longeve.

1.077 PEZZI

Sarà disponibile da fine aprile, realizzato in 1.077 pezzi. Con parti in movimento, inclusi i pistoni del mitico V8: il numero del kit è 42111.

