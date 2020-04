Coronavirus, ecco come Google Maps traccia gli spostamenti degli italiani

Per aiutare il personale in lotta contro la pandemia e fornire un quadro su come sia cambiata la mobilità delle persone in seguito ai vari decreti e limitazioni imposti dai governi nazionali, Google Maps ha pubblicato il "Report sulla mobilità delle comunità durante il COVID-19".

L'analisi dei dati

Lo studio mostra come sono cambiati in percentuale gli spostamenti dei cittadini nel tempo e su diverse aree geografiche: sono 131 i Paesi coinvolti, Italia compresa, con numeri regione per regione. Spostamenti realizzati in base a luoghi come negozi e attività ricreative, parchi, supermercati e farmacie, luoghi di lavoro, abitazioni e stazioni di trasporto pubblico.

Dati aggregati e anonimi

Le informazioni sono state recepite dagli utenti che hanno attivato la Cronologia delle posizioni, disattivabile a propria scelta. Google infatti ha tenuto a sottolineare che i dati sono aggregati e anonimi e non contengono informazioni personali dell'individuo. I dati sono poi stati messi a confronto con il valore medio registrato nel periodo tra il 3 gennaio e il 6 febbraio scorsi.

Italia: top e flop

In Italia, la regione ad aver rispettato al meglio le restrizioni e limitato gli spostamenti è il Veneto, che ha fatto registrare un -95 % nell'affluenza ai negozi di genere alimentari, -89 % ai trasporti, -62 % al lavoro, -91 % ai parchi, -96 % in bar e ristoranti e un +25% per la residenzialità.

Le regioni peggiori, che hanno segnato numeri sotto la media nazionale, sono Piemonte, Basilicata e Molise. Da qui il link per scaricare e consultare il pdf contenente tutte le informazioni sul territorio italiano.

