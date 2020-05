Mobilità Napoli, ZTL auto tornano attive dall'11 maggio

Terminata la Fase 1, l’Italia torna lentamente alla normalità. E anche alcune norme del Codice della Strada che erano state sospese tornano in vigore. È il caso delle zone a traffico limitato a Napoli, che riprenderanno a funzionare da lunedì 11 maggio, dopo quasi due mesi di apertura.

Ritorno alla normalità

Le limitazioni al traffico erano state sospese il 19 marzo per consentire ai napoletani di raggiungere i luoghi di lavoro e altre destinazioni necessarie ricorrendo all’auto privata, riducendo così il contatto con altre persone. Ora, nella Fase 2, tornano in vigore le regole tradizionali, grazie anche al lavoro sui mezzi pubblici per mantenere il distanziamento sociale.

Il ripristino delle ZTL comunali è stato annunciato dal vicesindaco della città partenopea, Enrico Panini, e l’assessore alla mobilità Alessandra Clemente. "Nella fase 2 dell'emergenza da Coronavirus, in vista di una ripresa delle attività e di un consequenziale incremento di domanda mobilità" si legge nel comunicato ufficiale.

La lista e gli orari delle vie interessate

Di seguito sono elencate le zone a traffico limitato in vigore dal prossimo lunedì 11 maggio e gli orari di funzionamento:

- ZTL Tarsia, Pignasecca, Dante: dalle 9 alle 18 tutti i giorni

- ZTL Centro Antico: - via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale) attivo dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle ore 22.00 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9.00 alle ore 24.00 e fino alle ore 2.00 del giorno successivo.

- via Miroballo attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa) attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00

- ZTL Piazza del Gesù: H24 tutti i giorni

- ZTL Belledonne, Martiri,Poerio: dalle 19 alle 7 del giorno successivo.