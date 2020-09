Suzuki-Torino, la partnership si rinnova anche per il 2020-21

Suzuki sarà Main Sponsor del Torino FC anche per la stagione sportiva 2020-21. La partnership arrivata all'ottavo anno vedrà i calciatori granata scendere in campo con il logo della casa giapponese sul petto in tutte le gare di Serie A e Coppa Italia. Suzuki sarà poi presente nello Stadio Olimpico Grande Torino in tutte le partite casalinghe dei ragazzi di Marco Giampaolo.

Unione di valori e intenti

La partnership nata nel 2013-14 si basa su valori (competitività e rispetto delle regole e dell'avversario in primis) e intenti comuni che legano Torino e Hamamatsu con un filo diretto. Suzuki crede da sempre che il modo per vincere le grandi sfide (commerciali e/o tecnologiche) sia il duro lavoro e il costante impegno per migliorare i suoi prodotti. Idea condivisa anche dai calciatori del Torino che cercano sempre di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Le dichiarazioni di Nalli e Cairo

Il Presidente di Suzuki Italia, Massimo Nalli ha dichiarato: “Il valore dell’impegno per l'ottenimento dei migliori risultati appartiene al DNA del Torino FC come anche di Suzuki. In questa fase storica di ripartenza del club granata con obiettivi ambiziosi, Suzuki è quindi orgogliosa di essere presente sulle maglie dei calciatori del Toro che affronteranno la prossima stagione, 2020 2021”.

A Nalli ha risposto anche il Presidente del Torino FC Urbano Cairo: “Siamo estremamente orgogliosi di avere Suzuki come Main Sponsor anche per la stagione 2020-2021. Sarà l'ottavo anno insieme, fianco a fianco ogni giorno. Suzuki è un marchio conosciuto in tutto il mondo, con una storia ultrasecolare e lo sguardo sempre rivolto al futuro, proprio come il Toro. Una perfetta sintesi tra innovazione e tradizione, caratteristiche comuni che hanno permesso a questo legame di radicarsi e consolidarsi stagione dopo stagione”.

