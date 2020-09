Toyota insieme al Comitato Paralimpico Italiano con Rav4, Proace Verso e Lexus NX

Pochi giorni fa, alla presenza alla presenza dell’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Mauro Caruccio e del Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli, è avvenuta la consegna al CIP di tre Toyota Proace Verso, due RAV4 e una Lexus NX con allestimento specifico per assicurare il trasporto alle persone con mobilità ridotta.

La partnership tra Toyota Motor Italia e il Comitato Paralimpico e i Comitati Olimpici Nazionali è iniziata il 1° gennaio 2017 e ha l’obiettivo di promuovere, attraverso i valori dello sport, una società senza barriere e discriminazioni, una società in cui ognuno possa affrontare le proprie sfide e superarle.

Toyota Yaris, "l'amica geniale" torna in strada tutta nuova

Stessi valori e spirito

“Toyota vuole supportare lo sviluppo di una mobilità aperta a tutti e nella quale ogni limite sia superabile grazie alla forza di volontà e all’ingegno umano” ha spiegato Mauro Caruccio, AD Toyota Motor Italia. “In questo contesto si inserisce la partnership con il CIP, con il quale condividiamo gli stessi valori e lo stesso spirito. Sono dunque molto contento oggi di poter rinnovare l’impegno con il Comitato Paralimpico rappresentato da Luca Pancalli. Sono convinto che insieme possiamo continuare il percorso verso una società più inclusiva dove ogni individuo sia libero di muoversi. Sono ormai trascorsi quasi quattro anni da quando è iniziata la partnership con il CIP ed è incredibile l’arricchimento che abbiamo ricevuto grazie alla frequentazione con persone e atleti fantastici per la determinazione, la passione e l’entusiasmo che sono capaci di trasmettere”.

Un binomio basato sulla solidarietà

Immediata la dichiarazione di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico: “Sono particolarmente orgoglioso di poter associare, ancora una volta, il nome del CIP a quello di un’azienda prestigiosa come Toyota. Una collaborazione che si rinnova ogni anno con l’entusiasmo e la passione che, da sempre, caratterizzano i nostri mondi. Un binomio che si fonda su una forte condivisione di quei valori di resilienza, solidarietà, dignità che ogni atleta paralimpico pone alla base del proprio impegno sportivo e sociale. Toyota in questi anni è sempre stata al fianco del mondo sportivo italiano, olimpico e paralimpico. Un impegno testimoniato da una campagna comunicativa dal fortissimo impatto sociale come ‘The Unbreakable’, di grande potenza mediatica, che - specie nella dura fase del lockdown - ha avuto il merito di fare breccia nel cuore di milioni di persone. Siamo lieti, quindi, di rinnovare questa collaborazione, con la speranza di festeggiare assieme una nuova stagione caratterizzata da traguardi culturali e sportivi”.

Toyota, partnership con Amazon per nuovi servizi di mobilità