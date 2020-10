Covid, DPCM 25 ottobre 2020: benzinai e officine auto sono aperti?

Il nuovo DPCM firmato dal premier Giuseppe Conte ieri, domenica 25 ottobre 20202, ha reso obbligatorie le nuove restrizioni per contenere il più possibile i contagi da coronavirus. Una seconda ondata che ha reso necessarie delle ulteriori misure che entrano in vigore da oggi lunedì 26 ottobre fino al prossimo martedì 24 novembre 2020. Dal punto di vista degli spostamenti, per adesso è scongiurato il pericolo di chiusura delle regioni: si può quindi continuare a circolare, anche in auto, seppur sia fortemente raccomandato dal Governo di evitare il più possibile i viaggi se non per motivi indispensabili.

Resta comunque il coprifuoco notturno, introdotto in tre regioni: Lazio, Campania e Lombardia. L'orario nel Lazio del divieto degli spostamenti per tutti i cittadini resta fissato per le ore 24, così come resta invariato l'orario delle 23 in Lombardia e Campania. Spostamenti però che sono consentiti in caso di motivazioni valide e previa compilazione dell'autocertificazione.

Autodichiarazione spostamenti dopo il coprifuoco: scarica qui il pdf del modulo

Con l'ultimo decreto legge resta però tanat confusione e tanti dubbi. In moltissimi automobilisti si stanno chiedendo cosa sia cambiato e quali negozi o servizi non sono più disponibili dopo le 18. Benzinai, gommisti, officine, elettrauto: possono rimanere aperti normalemente o no? Facciamo dunque un po' di chiarezza.

Benzinai, officine auto, gommisti, elettrauto: il punto

La grande novità del nuovo e recente DPCM è l'obbligo di chiusura alle ore 18 per ristoranti e bar, oltre alla chiusura totale di palestre, piscine, cinema, teatri e l'annullamento delle sagre e delle fiere locali. Un provvedimento che per fortuna, per il momento, non coinvolge il mondo dei servizi offerti per i mezzi di trasposto, automobili comprese ovviamente.

Le stazioni di rifornimento carburante, infatti, continueranno nel normale orario di lavoro; così come le officine di ripazione delle vetture, così come i gommisti e gli elettrauto, non saranno costretti ad abbassare le serrande alle 18.

Autogrill aperti H24

Restano aperti anche gli autogrill, a disposizione degli automobilisti 24 ore su 24 per benzina e sevizi di ristorazione.

Queste, le disposizioni governative. Per benzinai, gommisti, elettrauto e operatori dell'autogrill quindi non cambia nulla. Sperando che la situazione dei contagi possa migliorare, e che quindi queste ultime categorie non siano obbligate a rivedere i propri orari.

