Test Drive Experiences: una domenica da speciale con Hankook i*cept evo2

Per quanto difficile, quello del giornalista automobilistico è uno dei mestieri più invidiati da tutti gli appassionati del mondo dei motori. Un mestiere con tante sfumature e tante soddisfazioni che, chilometro dopo chilometro, vanno ad arricchire testate e giornali che migliaia di appassionati acquistano ogni mese da tantissimi anni.

È il caso di Germano Bongioanni, lettore “semper fidelis” di Auto fin dal lontano 1992, anno nel quale si abbonò al “nostro” mensile e non lo mollò più. Una fedeltà che all’inizio lo portò ad acquistare una delle auto di cui ha il più piacevole ricordo (una Mazda 323 GTX) e che in questo 2020 è stata premiata con la partecipazione ad uno dei nostri Test Drive Experiences, organizzato in collaborazione con Hankook.

Per l’occasione Germano è stato protagonista di una giornata in compagnia di un nostro giornalista (chi scrive, ndr) e ha potuto vivere da vicino il dietro le quinte dei servizi che da tanti anni legge sul suo giornale preferito. Grazie ad Hankook e alle sue i*cept evo2, Germano è salito a bordo con noi per testare queste gomme su una delle strade più belle d’Italia - la famosa Cesana-Sestriere -, a bordo di una fiammante BMW 218i, con la quale abbiamo risalito la famosa strada in tutta sicurezza, saggiando le doti dell’auto che, per quanto non la più sportiva del listino, si è comunque dimostrata piacevole anche grazie alle ottime gomme invernali della casa sudcoreana.

Germano ha quindi passato una giornata da test driver, chiacchierando con noi sulle sensazioni dell’auto e vivendo in prima persona un mestiere che fino ad oggi aveva solo immaginato. La giornata da giornalista automobilistico di Germano si è poi conclusa con una visita presso la redazione di Tuttosport, dove ha potuto conoscere sia il direttore della testata che vedere i giornalisti al lavoro al termine di una domenica di sport.

Le gomme delle nostre auto sono “vive” e hanno una data di scadenza

Una domenica che per il nostro letto sarà stata sicuramente indimenticabile, come ha tenuto a farci sapere attraverso questa emozionante email: "Ottobre 2020 è il mese delle foglie che cadono e dei contagi che risalgono, ma è anche quello del giorno del Test Drive Experience-Hankook. Il giorno in cui conosci belle persone che ti accompagnano in un mondo che non ti appartiene ma che da sempre ti affascina: il mondo delle prove delle automobili. Non sei più giovane, non hai un fisico atletico, ma per un giorno ti mettono al centro dell'attenzione, sullo stesso livello degli pneumatici e dell'automobile fiammante e ti regalano quelle emozioni che pensavi non saper provare più. E come se non fosse già abbastanza, incontri anche il Direttore di una grande e importante testata giornalistica sportiva, una persona splendida che aggiunge un tocco di classe e signorilità ad un ricordo che rimarrà indelebile. Grazie di cuore a TUTTI".

Grazie a te Germano, e grazie soprattutto a Hankook!