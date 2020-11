Milano Monza Motor Show, pubblicate le nuove date

L’organizzazione del Milano Monza Motor Show pubblica le nuove date. La rassegna milanese, vetrina per le novità di 50 case automobilistiche, cancellata nel 2020 a causa del coronavirus, si terrà dal 10 al 13 giugno 2021.

Il programma e l’impostazione della manifestazione restano invariate. A Milano le case automobilistiche esporranno anteprime, novità e gamma di prodotto in un salone diffuso per le strade e le piazze della città, gratuito per il pubblico, con piazza Duomo cuore della manifestazione: attorno al Duomo saranno esposte le anteprime e le auto rappresentative delle case automobilistiche. Ognuna delle auto e delle moto esposte sarà collegata a un QR code posto sia sulla pedana che sul totem di riferimento. Scannerizzandolo, si potrà accedere alla pagina riservata a quel modello che conterrà le schede tecniche, le immagini e i video e il link per richiedere maggiori informazioni, un preventivo o arrivare direttamente al configuratore. Confermato il Focus Auto Elettriche e Ibride nella piazza del Castello Sforzesco, con l’esposizione di tutte le novità di prodotto con motorizzazioni green che il pubblico potrà provare nei test drive per le strade di Milano.

Nell’Autodromo di Monza ci sarà spazio per l’adrenalina, per i raduni di collezionisti, le esibizioni delle regine del motorsport, per i meeting di club. Inoltre i brand organizzeranno attività con i clienti sia nella pista di Formula 1 che nell’Anello Alta Velocità. Sul sito www.milanomonza.com i visitatori e gli addetti ai lavori troveranno gli eventi, le informazioni e le iniziative del MIMO 2021.

Confermata anche per l’edizione 2021 la President Parade, la sfilata in piazza Duomo delle anteprime guidate direttamente dai presidenti e dai CEO dei brand e che sarà seguita in diretta tv, diventando una spettacolare presentazione in movimento di modelli in anteprima.

I media, parte integrante e indispensabile del settore automobilistico, sono i protagonisti della Journalist Parade, la sfilata che dal Castello Sforzesco porterà le novità delle case automobilistiche fino all’Autodromo di Monza, guidate dai giornalisti anche di testate che ogni giorno raccontano il prodotto dei brand al grande pubblico e noi di Auto saremo presenti

Le dichiarazioni

Andrea Levy, presidente MIMO: “Abbiamo la grande possibilita? di far diventare MIMO 2021 un appuntamento di caratura internazionale, con la presentazione di anteprime assolute e la presenza di presidenti e manager mondiali. Con le case, con i media, con i partner vogliamo sviluppare una manifestazione in grado di dare una spinta a un settore fortemente colpito da quest’emergenza sanitaria e ringrazio le citta? di Milano e Monza che ci hanno confermato il loro appoggio, insieme alla Regione Lombardia e ad ACI”.

Fabrizio Sala, Vice Presidente Regione Lombardia: “La Lombardia si conferma Regione dai numeri importantissimi nel settore automotive. Costruttori e aziende trainano tutto il mercato e questa edizione di Milano Monza Open-Air Motor Show rappresenta, in un momento particolare come questo, il desiderio di conoscere tutte le novita? auto e moto piu? interessanti all'insegna della passione e del divertimento, per le strade di Milano e in pista a Monza, nello scenario unico e inimitabile come l'Autodromo. Siamo orgogliosi che le nostre due citta? possano attirare appassionati e addetti ai lavori per quattro giorni di esposizione e di festa perché la Lombardia e? terra di innovazione, ma anche di spettacolo e di attrazione nel mondo dei motori”.

Dario Allevi, Sindaco di Monza: “La pandemia non ha fermato le nostre idee, il nostro entusiasmo e la nostra determinazione. Ha solo rimandato l’appuntamento con il Milano Monza Motor Show. Il risultato raggiunto e? frutto di una leale e aperta collaborazione tra istituzioni, un gioco di squadra che in Lombardia in questi anni e? diventato un «metodo» che ci ha portato a vincere la scommessa di Expo2015 e a ottenere la vittoria per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, insieme a Cortina. La stessa formazione, con il contributo indispensabile di Andrea Levy, Presidente MIMO, celebra oggi un altro evento straordinario che avremo il piacere di vivere essenzialmente nel nostro Autodromo, un’icona in Italia e nel mondo di velocita?, tecnologia e innovazione. Le stesse «armi» che vedono la Lombardia e la Brianza all’avanguardia nel mondo in settori come il design, l’intelligenza artificiale, le start up ad alto contenuto innovativo e, appunto, l’automotive, di cui Monza e l’Autodromo sono i simboli”.

Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “La passione riparte e MIMO conferma le sue ambizioni, nonostante il rinvio causato dalla pandemia. Cosi? come ACI conferma il suo sostegno all’evento che riporta l’Italia all’attenzione del grande automobilismo internazionale, offrendo a chi ama l’auto una panoramica straordinaria sulla mobilita? di oggi e del prossimo futuro”.

Geronimo La Russa, Presidente Automobile Club Milano: “La lunga attesa che ha caratterizzato lo svolgimento del ‘Milano Monza Open Air Motor Show’ consentira? al MIMO di affermarsi come un appuntamento sempre piu? appetibile per le case automobilistiche e interessante per centinaia di migliaia di appassionati. Questa manifestazione e? unica nel suo genere e le novita? introdotte la trasformeranno in un punto di riferimento internazionale per tutto il mondo dell’automotive. Sara? inoltre un’occasione per rilanciare sia il settore dell’auto sia l’economia e il turismo dei nostri territori, messi a dura prova dalla pandemia”.

Alessandra Zinno, Direttore Generale di Autodromo Nazionale Monza: “Siamo orgogliosi che l'Autodromo Nazionale Monza e la citta? di Monza restino il cuore pulsante sportivo del MIMO 2021. Con grande resilienza, nonostante le condizioni difficili di quest'anno, gli organizzatori riusciranno a regalare agli appassionati di motori il grande evento che avevano progettato, a giugno 2021. L’Autodromo Nazionale Monza, con ACI, ad un anno dal suo centenario, sara? lo scenario ideale per vedere in azione le vetture che animeranno questo salone open-air. Il circuito, tra le eccellenze del mondo sportivo in Regione Lombardia, si conferma dunque un fondamentale centro per le piu? importanti manifestazioni del mondo automotive e una location ideale per organizzare eventi dal grande richiamo”.

Michele Crisci, Presidente di UNRAE: “Manifestazioni come Milano Monza Motor Show diventano parte integrante della ripresa di un settore che, con questa pandemia, ha subi?to un arresto drammatico delle vendite: le previsioni per fine anno proiettano un livello di immatricolazioni che dovrebbe attestarsi probabilmente al di sotto di 1.400.000 unita?, in calo di oltre il 27% rispetto al 2019. Ogni euro destinato al rinnovo del parco auto non e? un regalo al settore ma piuttosto un investimento, che finora ha dato frutti positivi: sia in termini ambientali, con la rottamazione dei veicoli piu? inquinanti, sia come ritorno per le casse dello Stato in termini di gettito fiscale superiore allo stanziamento dedicato. Non trascurando, inoltre, che una ripresa del settore automotive comporterebbe anche minori aggravi sulla previdenza sociale. In uno scenario come questo e? importante che il comparto si dimostri unito nel proporsi al pubblico in una manifestazione come MIMO, gratuito per i visitatori e a cielo aperto, con l’esposizione delle novita? di prodotto, quasi tutte dotate di motorizzazioni pensate per la sostenibilita? ambientale”.

Gianmarco Giorda, Direttore di ANFIA: “Agli organizzatori della manifestazione va il nostro augurio per il massimo successo del nuovo format che debuttera? nel 2021 e che speriamo possa rappresentare un segnale di ripartenza per il mondo dei saloni, cosi? penalizzato dall'emergenza sanitaria, e per il settore automotive in generale. La formula del salone diffuso consentira? a tutti i visitatori di apprezzare en-plein-air gli ultimi modelli delle Case e di approfondire cosi? la conoscenza delle novita? di prodotto, dalle motorizzazioni sempre piu? green ed efficienti, ai device digitali integrati che offrono nuovi servizi e contribuiscono a rendere la guida piu? sicura, oltre alle soluzioni innovative in termini di car design grazie alle eccellenze delle aziende del Gruppo Carrozzieri e Progettisti ANFIA. Ci prepariamo anche noi a dare un contributo per riaccendere i riflettori sulla passione per il motorsport, rinnovando l'impegno a partecipare con i team di Formula SAE Italy, l'evento educational organizzato da ANFIA che speriamo possa tornare a svolgersi in presenza il prossimo luglio".