Milan, Calabria con la nuova Porsche Taycan in "rosso e nero"

Davide Calabria si impegna da tempo, oltre che sulla fascia destra con la maglia del Milan , nella lotta per l’ambiente e per l’ecosostenibilità . Il terzino rossonero non si smentisce anche quando si tratta di automobili , pur trattandosi bene con un marchio di lusso come Porsche: sui suoi profili social possiamo ammirare la sua nuova Porsche Taycan , la prima 100% elettrica della Casa tedesca.

Rosso e nero come il Diavolo

Livrea nera per la Porsche, felpa rossa per Calabria: il rimando ai colori del Milan era forse d’obbligo dato che il classe 1996 è sì giovane, ma già “senatore” del Diavolo. La scelta del modello a batterie è determinata soprattutto dal fatto che Davide sia “Green addicted”, come lui stesso ha scritto su Instagram, ma anche per le prestazioni: grazie ai suoi 680 cv (o 761 cv nella versione Turbo S), la Taycan scatta da 0 a 100 km/h in 2,8”. Anche l’autonomia è importante coni intorno ai 400 km – 450 per la S.

Velocità, resistenza e ricarica rapida, le stesse caratteristiche che si richiedono ad un grande terzino. Coincidenze? Non crediamo.