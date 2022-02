Prende una Lamborghini da 260mila euro senza pagare: viene beccato mentre tenta di rivenderla

Un 50enne torinese è il protagonista della truffa che sta facendo il giro del web. Il commerciante nell'ottobre del 2019 ha acquistato (si fa per dire) una Lamborghini da 260mila euro in leasing . Il problema è che non ha mai pagato le rate . Questo ha portato l'agenzia creditrice a rivolgersi a una società di recupero crediti e beni di Genova che a sua volta ha contattato l’uomo proponendogli due opzioni: o un piano di rientro oppure la restituzione dell'auto .

Auto ritrovata in Costa Azzurra

Essendo passati diversi mesi (siamo in piena pandemia), il commerciante decide di avvalersi del Decreto del 2020 che prevedeva la sospensione dei canoni leasing per moratoria dovuta agli effetti negativi del Covid. Ma la società di recupero crediti, scaduta la sospensione, capisce che l'uomo non ha alcuna intenzione né di pagare le quote né di restituire la vettura. Non resta che rivolgersi alle forze dell’ordine: i poliziotti del commissariato di Nervi denunciano quindi l'uomo per appropriazione indebita, chiedendo il sequestro del mezzo. Finalmente la Lamborghini, che nel frattempo era sparita, viene rintracciata dagli agenti in un autosalone tra Antibes e Nizza, in Costa Azzurra. E qui la sorpresa: l’auto era stata messa in vendita con tutti i documenti contraffatti. È stata quindi posta sotto sequestro e poi riconsegnata ai poliziotti del commissariato Nervi che hanno provveduto a riportarla alla società di leasing. L’uomo, invece, è stato denunciato.

