Con XEV YoYo arriva il "verde"

L'amore per i motori, attraverso tre generazioni di concessionari: Guagliumi Cars è una realtà che può già contare su una grande esperienza e un successo crescente, aspetti che le hanno consentito di raggiungere il prestigioso traguardo di essere concessionaria XEV per la provincia di Roma e Latina e DR ed EVO per Latina e provincia .

Ma non vi è dubbio che tutte le attenzioni siano oggi rivolte alla nuova nata di casa XEV, il quadriciclo YoYo , vettura destinata a rivoluzionare la mobilità urbana. Adesso XEV YoYo è sbarcata anche nella Capitale, proprio grazie a Guagliumi Cars, che la mostra alla clientela in esclusiva nel suo nuovissimo showroom di via Arduino 34 a Roma . Guido Guagliumi, titolare della Guagliumi Cars, ci guida nel fantastico mondo di XEV YoYo e della sua Concessionaria.

Guido Guagliumi, siete concessionari XEV per il Lazio e la nuova nata YoYo ha aperto ad un'autentica rivoluzione nella mobilità urbana. Di che tipo di progetto si tratta?

"XEV è un brand giovane che si sta rapidamente ritagliando uno spazio esclusivo nella mobilità urbana, andando a colmare un settore dove vi era bisogno di una proposta che avesse queste caratteristiche. Il marchio è stato fondato nel 2018 a Torino, patria indiscussa dello stile automobilistico e, in circa quattro anni, ha davvero bruciato le tappe, diventando marchio leader nel settore della mobilità urbana. Oggi XEV è in grado di rendere la mobilità urbana sostenibile, piacevole e alla portata di tutti".

Quali sono i vantaggi per chi acquista XEV YoYo?

"In tutto il mondo si sta cercando di gestire la transizione ecologica, XEV YoYo nasce esattamente al centro di questa transizione. È stata progettata in Italia e costruita in Cina, proponendo un nuovo concetto di mobilità urbana con caratteristiche quali dimensioni (lunghezza 2,53 mt - larghezza 1,50 mt - altezza 1,56 mt), alimentazione full electric, costi gestionali ridotti, che la rendono il veicolo ideale nel traffico di città. Il sistema di battery swapping (batteria estraibile) rende quest'auto facile da utilizzare da chiunque e in ogni momento. XEV Italia ha chiuso un accordo con Eni per dotare le Eni Station di stazioni di ricarica. Ma non solo: le YoYo entreranno anche nella flotta di Enjoy, il servizio di car sharing creato da Eni e già attivo nelle principali città italiane". XEV, come dunque si evince dalle parole del titolare di Guagliumi Cars, è marchio 100% elettrico, per una mobilità sostenibile. Queste auto elettriche - Battery Electric Vehicle (BEV) -, utilizzano un motore elettrico che converte l'energia contenuta nelle batterie in energia con zero emissioni. E con XEV YoYo, cambia anche il concetto di mobilità urbana a Roma. I suoi numeri sono perfetti, infatti, per chi desidera districarsi nel traffico della Capitale, con 150 km di autonomia, una velocità oltre gli 80 km/h, guidabile dai 16 anni e con battery swapping.

La vostra realtà significa tre generazioni di concessionari, un'azienda nella quale vi è tanta passione per i motori. Quali sono i vostri tratti distintivi?

"Come detto, da tre generazioni (e dunque, da più di 70 anni), siamo presenti con le nostre concessionarie auto, nelle quali abbiamo sempre messo passione e dedizione, ma soprattutto interesse verso le esigenze dei nostri clienti. Siamo radicati da sempre nel territorio di Latina ed ora abbiamo aperto anche a Roma. Il 2022 vedrà nuove aperture sempre a Roma, perché siamo un'azienda in continuo sviluppo. Consiglio a tutti, dunque, di venire a scoprire e a provare XEV YoYo, la citycar più trendy e green del momento, nei nostri showroom di Roma in via Arduino 34 e di Latina, in via Don Carlo Torello 116". Non c'è che dire: da Guagliumi Cars la rivoluzione è appena iniziata.

XEV YOYO, la prova in città