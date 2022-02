Rapina alle porte di Roma: con un’auto sfondano la vetrina della banca

Al lavoro per trovare la banda

La polizia, intervenuta poco dopo la rapina, sta ancora indagando per scoprire chi ci sia dietro il furto, supervisionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza e avvalendosi della collaborazione della squadra della scientifica. Per adesso, l’ipotesi più probabile è che la banda, a bordo di un’Audi, abbia utilizzato la vettura come ariete per sfondare la vetrina della banca e successivamente agganciato il bancomat con una corda per strapparlo dal muro. Lo sportello è stato poi forzato: una volta presi i soldi (da quantificare la somma), i ladri sono fuggiti. Ancora nessun aggiornamento, le indagini sono in corso e le forze dell’ordine lavorano per riuscire a capire di più sulla vicenda.

Arsenal, ladri tentano di rubare la Mercedes di Gabriel: la reazione del difensore è furiosa VIDEO