The One, all'asta la villa più cara del mondo con 50 supercar

La casa più costosa al mondo è in vendita, con un pieno di supercar e auto da collezione comprese nel prezzo. Si chiama The One , e si erge in tutto il suo lusso nel celebre quartiere vip di Bel Air , Los Angeles . Parliamo di 9.755 metri quadrati distribuiti su tre piani , senza contare gli spazi all'aperto, dove spiccano le piscine e il giardino, e la zona inferiore, con un garage (forse è meglio definirlo salone...) che può ospitare fino a 50 automobili . La proprietà immobiliare costa 500 milioni di dollari (al cambio, più di 450 milioni di euro ) ed è all'asta su Concierge Auctions.

Una villa? No, una "città" per miliardari

Dando una rapida occhiata alle foto, si intuisce subito che non ci troviamo di fronte a una villa normale. The One è gigantesca: vanta 9 camere da letto, un salone sotterraneo per 50 auto, una discoteca da 900 persone, un centro Spa & benessere che rassomiglia in tutto e per tutto a un vero stabilimento termalo, e ben 7 fra piscine e vasche idromassaggio. Una "chicca" è poi il fossato che si estende intorno all'abitazione. E all'interno? Di tutto e di più. Dal cinema con 50 posti, diverse cucine, un'ala della casa dedicata esclusivamente agli ospiti, sale da biliardo e bowling e zone con esposte diverse opere d'arte.

Supercar comprese nel prezzo

Una casa, insomma, destinata a poche persone al mondo. Finita all'asta in seguito a un fallimento. Lo sviluppatore immobiliare Nile Niami infatti non aveva onorato oltre 166 milioni di dollari di prestito, ritrovandosi obbligato a dichiarare fallimento. Adesso, per recuperare alcune delle perdite per i creditori, la Corte Superiore della contea di Los Angeles ha nominato Ted Lanes della Lanes Management come curatore fallimentare. Lanes ha avuto così il compito di terminare la costruzione, assicurarsi tutti i permessi e trovare un acquirente. In modo da ingolosire qualche miliardario, The One verrà offerta in vendita con il garage fornito di supercar e auto da collezione. E non saranno di certo poche vetture: lo spazio c'è.

